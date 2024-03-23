汪小菲出事了！「名字疑被消失」　闖大S豪宅遭冠1頭銜

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汪小菲昨晚先是情緒激動試圖衝進大S豪宅，但被驅離，二度闖入未果後，被警方帶到派出所偵訊，在警察局時，汪小菲表示要舉報大S、小S濫用藥物，事件鬧得沸沸揚揚，引起各界關注，但事件卻沒有出現在微博榜上，《NOWnews今日新聞》記者觀察發現，唯一有「汪小菲」的關鍵字，是「張蘭回應汪小菲報警」，此外，汪小菲最近登上熱搜，都是以「大S前夫」的頭銜出現，就連昨晚的事件都是「大S前夫報警」、「大S前夫報警稱大S濫用藥物」等。
針對汪小菲的指控，大S的律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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