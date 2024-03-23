獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

汪小菲出事了！「名字疑被消失」　闖大S豪宅遭冠1頭銜

▲汪小菲的名字疑似遭屏蔽，消失在微博上，近期他的名字都被以「大S前夫」代替。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲的名字疑似遭屏蔽，消失在微博上，近期他的名字都被以「大S前夫」代替。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／綜合報導

汪小菲與大S的愛恨情仇對戰持續上演，昨（22）日汪小菲大動作試圖闖入大S信義區豪宅未果，轉身就在派出所要舉報大S濫用藥物，詭異的是筆錄沒做完，汪小菲接到一通電話就離去，謎樣舉動讓外界滿頭問號。按照過往慣例，此事很有可能會登上微博熱搜，不過大陸網友發現，近期汪小菲上熱搜，都是「大S前夫」的名字，非「汪小菲」，就連鬧上警局明明討論度高，卻都沒上熱搜榜，因此猜測，汪小菲的名字疑似遭到當局屏蔽了。

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根據微博數據量顯示，關鍵字「汪小菲」在24小時內的閱讀量高達591萬，從昨晚事件發生到今天早上凌晨討論都很高，甚至可以說是在高峰，但網友設置的關鍵字「汪小菲報警」、「汪小菲報警稱大S濫用藥物」、「汪小菲」等詞條都未出現在微博熱搜上，因此有網友推測，「汪小菲」名字很有可能已被微博屏蔽。

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲▼汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝、NOWnews攝影中心）
▲汪小菲在警局舉報大S長期濫用藥物。（圖／NOWnews攝影中心）
 
汪小菲昨晚先是情緒激動試圖衝進大S豪宅，但被驅離，二度闖入未果後，被警方帶到派出所偵訊，在警察局時，汪小菲表示要舉報大S、小S濫用藥物，事件鬧得沸沸揚揚，引起各界關注，但事件卻沒有出現在微博榜上，《NOWnews今日新聞》記者觀察發現，唯一有「汪小菲」的關鍵字，是「張蘭回應汪小菲報警」，此外，汪小菲最近登上熱搜，都是以「大S前夫」的頭銜出現，就連昨晚的事件都是「大S前夫報警」、「大S前夫報警稱大S濫用藥物」等。

針對汪小菲的指控，大S的律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」




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