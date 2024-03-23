亞尼克內湖店改裝開幕！生乳捲限量100元　桃園鐵粉5點騎車衝來搶

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搶頭香的鐵粉劉姓母女檔，一早5點就從桃園騎車來到內湖店支持，成為首位進入改裝後的民眾，她自己也相當訝異。劉小姐提到一直一來都是吃亞尼克，小孩從幼稚園吃到大，至少吃了10年，可以順利買到100元的生乳捲，讓她直呼「好開心」。劉小姐提到，雖然也有吃過其他品牌的生乳捲，但覺得亞尼克的還是比較合口味，口感比較綿密，所以想吃生乳捲的時候還是會買亞尼克。且身為鐵粉的劉小姐提到，亞尼克只要大台北地區有活動基本上她都會到場支持。
在亞尼克「台北內湖旗艦店」除了開幕日推出「百元生乳捲」，針對會員，3月23日至3月25日，隨享卡會員來店消費不限金額，就有機會獲得「宇治抹茶生乳捲切片」送，每日限量100份。3月23日至4月23日開幕首月期間，推出滿額贈活動，消費滿1699元送保冷袋，滿3000元贈冠軍「原味生乳捲」，3月23日至4月7日期間來店打卡，還有機會獲得「經典波士頓」切片，每天限量30份。內湖店還有北海道霜淇淋機，民眾可以自己擠霜淇淋，享受手動的樂。
除了台北內湖旗艦店，3月25日還有「台北捷運北車站」門市接力開幕，開幕月同享滿額贈保冷袋與冠軍生乳捲活動，「百元生乳捲快閃」活動，於3月25日10:00、12:00、14:00、16:00、18:00等5個時段，開放20名到店消費者，享100元購買冠軍「原味生乳捲」。同時，開幕日當天，隨享卡會員來店消費，可獲得「宇治抹茶生乳捲切片」。3月25日至4月9日前30名打卡，可獲得「經典波士頓」切片。