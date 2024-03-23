4月起電價平均漲幅11% 許宇甄點這關鍵：還會繼續漲
經濟部昨天舉行電價審議委員會，拍板4月起電價大漲，平均漲幅為11%，而多年未漲的民生用電也要漲，調整後之整體平均電價為每度3.4518元。對此，國民黨立委許宇甄今（23）日直指，錯誤的能源政策不改，電價還會繼續漲，物價也會跟著漲，全民受苦，只有綠金權貴會開心到流淚，還為了利益分不平，槍聲四起。
記者林怡昕／台北報導
許宇甄指出，從台電公司歷年再生能源收購電量決算數來看，2016年購買28.7億度，每度收購電價平均3.41元，花費97.4億元；2022年購買124億度，每度收購電價平均4.75元，花費588.7億元，其中又以太陽光電收購電量佔據最大，比例超過6成，民進黨執政以來已成長6倍之多。若單從太陽光電裝置容量來看，105年裝置容量1,245MW，112年度裝置容量12,418MW，成長了10倍。
許宇甄認為，台電目前累計虧損近4000億元，昨天決定調漲電價，2024年並無法讓台電轉虧為盈，9月電價審議委員會召開，會不會再調漲？還是明年3月再調漲？錯誤的能源政策一定要調整，總不能一直從民眾口袋掏錢將綠友友的金庫裝錢滿滿吧！
許宇甄強調，民進黨能源政策的能源配比是50%燃氣發電，20%再生能源，這個比例若不改變，電價只會越來越高，蔡政府已經補助台電4000億元，遠超過興建核四的錢，這些錢都是百姓辛苦的納稅錢，怎麼可以一直拿這些錢裝滿綠友友們的口袋！錯誤的能源政策一定要改，全民都在期待。