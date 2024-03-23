43歲汪小菲大鬧信義區！陸網友挺不下去：拜託放過大S一家吧
大S徐熙媛的前夫汪小菲昨（22）日下午直播喝酒後，兩次跑到大S的信義區豪宅大鬧，引發外界討論，就連向來力挺汪小菲的微博網友們都看不下去，不僅擔心大S的人身安全，還反過來勸說汪小菲，「放過大S一家人吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日，汪小菲大鬧信義區的事件發生後，立刻衝上了微博熱門關鍵字，雖然疑似被中國當局「屏蔽」，通通變成「大S前夫」，但依舊無法阻止大陸網友們的瘋狂討論，幾乎所有熱門文章底下的留言都在斥責汪小菲的行為，「從言行上一點都看不出43歲了！」、「不知道誰的狀態更像濫用藥物」，也有人好心勸說「成年人了，情緒穩定很重要」、「放過大S一家吧！」
就連陸媒《新浪娛樂》貼出的「張蘭回應汪小菲報警」一事都湧入眾多網友批評，「國家能不能把這對母子封殺了！好煩」、「說的對！大S引狼入室，這個狼就是汪小菲跟妳」，但在汪小菲的微博上依舊能看見不少粉絲力挺，「大S的網軍真多啊！」、「支持小菲硬起來！」、「你被大S一家坑死了！」
事實上，汪小菲喝醉鬧事已經不是第一次，愛喝酒的他眾所皆知，不僅會爆粗口，還常常失控脫序，有次還跟一位女主播連線玩遊戲時直接說出對方真名，還自爆曾跟女方一起喝酒，並以哥哥、妹妹相稱，引發爭議，但每次鬧完後的隔天，汪小菲都會發文道歉，大家早已見怪不怪。
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