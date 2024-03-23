蘿莉塔生完7個月穿比基尼！Cup激增 震撼畫面被提醒太危險
39歲蘿莉塔（本名李晨菲）從節目《大學生了沒》入行，去年初和交往4年的演員戴偉智結婚，8月夫妻倆迎來頭胎女兒，她透露小孩臉型像媽媽，五官像老公，產後7個多月的蘿莉塔，昨（22）日在粉專上傳一組穿比基尼的照片，罩杯數疑似激增，畫面極度養眼，好友蔡允潔直呼：「這樣太危險！」
記者楊穎軒／綜合報導
蘿莉塔分享「一日限定辣妹」系列照片，她一頭微捲短髮，穿藏青色連身泳裝，Bra以兩片布包覆，中間再挖空，原本上圍號稱B+的蘿莉塔，Cup看似因為懷孕而暴增，相當傲人，她坦言身材還沒完全恢復，「中間那條布剛好完美遮住我最在意的皺肚臍和還沒消失的子母線，再加件側邊挖洞綁帶鏤空長裙，遮住小肚子，乍看有種回到產前模樣的錯覺。」
貼文一發出，湧入7千多人按讚，好友和網友驚呼連連，「這太犯規了吧」、「感覺當媽後身材也升級了」、「我的媽呀！辣到不行」、「胸型保養超好」、「看起來很年輕，二十出頭」、「第一張角度，噴血了啦」、「這太驚人了」、「想不到那麼有料」、「這真的太過分了」、「一點媽味都沒有」、「最正小媽媽」，佳評如潮。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道