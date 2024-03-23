李多慧高雄場見面會取消！「2880盤子價」惹議 推新福利救票房
李多慧近期好事不斷，除了風光加盟味全龍啦啦隊，與林襄一同成為「最美小龍女」，近期也將推出全新專輯《HUSH》，更是將準備舉辦新專輯粉絲見面會。然而，昨（22）日卻傳出李多慧將取消高雄場次的見面會，讓粉絲們都在猜測是否是因為票房不佳導致，主辦方「ULC Presents」也祭出新福利來促進買氣。有粉絲推測，票房不好的原因是因為每張VIP票要價新台幣2880元，而且原先只能拍攝一次「5人團體照」。
記者張一笙／綜合報導
根據主辦方「ULC Presents」公告，李多慧本來希望不計成本地在高雄舉辦見面會，希望能跟更多粉絲見面，然而在經紀公司努力安排下，整體時間人力都太過困難，因此取消高雄場次的見面會。
同時，主辦方也釋出補償方式，在剩餘的2場台北場次見面會，直接出示高雄場次的訂單畫面，即可在活動現場櫃檯免費領取「驚喜禮物」一份。並且，李多慧也希望能夠回應粉絲的熱情，特別加碼原先的李多慧一人對4位粉絲的「1vs4合照」改為李多慧與粉絲的「1vs1合照」，同時所有粉絲都能獲得簽名海報一份，活動結束後也將在出口親自歡送粉絲。
不少粉絲看完公告以後，紛紛不滿地表示：「這個補償方案真的很爛」、「就是跑不了這麼遠才高雄」、「買高雄場就是因為方便，結果補償還要去台北領」、「補償方式能不能再有誠意一點」，但也有粉絲認為從原本1vs4合照改成1vs1十分值得。
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