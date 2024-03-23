民進黨黨務革新青年討論會　王義川列「活動太老派」4大重點

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王義川指出，綜整先前南區、中區兩場討論會重點，包括：第一，有關黨中央與地方黨部相關的提名制度，組織部已刻正列入檢討；第二，就青年培力部分，青年部已培訓約200位年輕人，後續將建立類似104人力銀行的青年人才庫，跟各地議員媒合實習機會，未來實習生還可以續留擔任助理等政治相關工作。
王義川說，第三，反應過往所舉辦活動太老派、太依賴動員，應改進；第四，反應青年入黨除了繳黨費外並無其它收穫，與一般支持者沒有區別，也應調整。
王義川進一步表示，有青年黨公職反應，中央跟地方議會黨團的連結不夠，後續要加強群組，甚至包括助理也要交流，才能進行團體作戰；也提到後續青年部將有機會到各縣市舉辦「熬民主」活動，把大家串接起來。
楊懿珊表示，與會青年黨公職、黨員的意見都很重要，也表現出對黨的期待，她也是從青年部的實習生一路參與到現在，以前黨內自我批判力道大，現在則面對執政包袱，已意識到地方黨部的問題，後續也會把所提的寶貴意見記錄出來，進一步重建對於民進黨的光榮。
楊懿珊指出，今年中央黨部年度預算有非常大的革新，特別著重規劃在人才培育上，不論是青年部、國際部、性平部、客家部等，所有部門都在此著力甚深。
針對黨務主管的領導力培訓，楊懿珊說，將邀請專業講者來教導主管，就如何選才、留才、培力人才等領導課題加強，同時，今年所規劃各項營隊，各部門都在盡量錯開時間，希望透過每個營隊來吸引人才，留住人才，各地黨公職之間可以多交換意見，也可以互相學習如何培育、如何爭取人才。