推動幼兒教保公共化 教育部：鼓勵非營利幼兒園營造優質環境
為提供優質的教保服務環境，教育部國教署持續推動非營利幼兒園，與各直轄市及縣市政府教育局處、政府機關（構）及非營利法人合作協力，同時鼓勵教保服務人員發展專業。像是台北市向陽非營利幼兒園、高雄市瀰濃非營利幼兒園及基隆市成長非營利幼兒園，園內幼兒們藉由畢業系列活動展現所學，過程中也提升自我表達、聆聽他人等能力，讓教師、家長看見孩子的成長進步。
記者鄭妤安／台北報導
台北市向陽非營利幼兒園以畢業為主題發想，透過一學期的系列活動，引導幼兒從設計菜色、查找食譜、嘗試及烹飪畢業餐會餐點，最後邀請畢業生家長一同享用。幼兒在過程中展現蒐集訊息、整理訊息的能力，嘗試、熟悉並安全地使用各種烹飪工具，累積對食材的認識，並瞭解食物營養與該如何照顧自己及團隊合作，建立對自己的成就感與自信心，當幼兒回家分享，家長能感受到孩子對畢業的期待，更為孩子的成長感到欣慰。
高雄市瀰濃非營利幼兒園讓幼兒與教保服務人員ㄧ起設計、參與畢業系列活動，從拍畢業照、製作自己的畢業紀念冊、設計並縫製禮物袋，及參與畢業宿營。畢業典禮當天的畢業博覽會中，幼兒獨立參與畢業胸花製作、麻糬蛋餅製作、串珠、指印創意框畫等關卡，在畢業儀式中，讓幼兒展現所學，呈現自己豐碩的成果。
基隆市成長非營利幼兒園畢業前由園長帶領畢業生著手釘製自己的木椅，並結合幼兒主題活動所學，將想像彩繪到木椅上，創造屬於自己的畢業禮物。畢業典禮由幼兒們自己計畫，規劃主持流程及表演內容，在畢業典禮當天，幼兒們自信上台展現，完成這場專屬自己的畢業典禮，為自己帶來滿滿的成就感。
國教署表示，將持續推動公共化教保服務，鼓勵非營利幼兒園營造優質教保環境，為幼兒及家長提供優質的教保服務。