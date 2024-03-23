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高雄看演唱會找便宜住宿！義大天悅每人649元起　承億酒店打1.4折

▲義大天悅飯店推出「2024高雄巨蛋春季旅展住宿券」，至6月30日前入住飯店14坪全新完工之星悅尊榮家庭房一晚，不含早餐只要2,599元起，若是4人入住，等於每人僅650元。（圖／義大天悅飯店提供）
▲義大天悅飯店推出「2024高雄巨蛋春季旅展住宿券」，至6月30日前入住飯店14坪全新完工之星悅尊榮家庭房一晚，不含早餐只要2,599元起，若是4人入住，等於每人僅650元。（圖／義大天悅飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

包含今天開始的五月天、高雄櫻花季，下週的大港開唱，以及4月的韓團拼盤演唱會《Golden Wave in Taiwan》，高雄陸續有11場演唱會登場，估計總共迎來30萬人潮，這些檔期內高雄的旅宿都將一房難求，來高雄看演唱會或是旅遊都需提早規劃住宿，搶便宜住宿券更是趁此波，包含高雄福華飯店、義大天悅酒店、高雄承億酒店等，最近都因應高雄春季旅展推出優惠，最低每人650元起就能住到一晚星級飯店。

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📍義大天悅飯店
推出「2024高雄巨蛋春季旅展住宿券」，至6月30日前入住飯店14坪全新完工之星悅尊榮家庭房一晚，不含早餐只要2,599元起，若是4人入住，等於每人僅650元。一般週六需加價1,100元，國定連續假期則需加價1,760元。

此外，天悅飯店今年還與全球最大的德國木製玩具品牌Hape攜手打造專屬孩子的夢幻主題房，推出四種別具特色的親子主題房型，包含「叢林探索」、「軌道歷險」、「童樂廚房」以及「生日派對」。房內不僅有可愛的主題壁畫和品牌聯名備品，更引進了全球獨家首發的德國「PolyM軟積木遊戲牆」，及搭配各種主題的遊戲套組。使用2張天悅飯店「2024高雄巨蛋春季旅展住宿券」即可入住。

▲天悅飯店今年與全球最大的德國木製玩具品牌Hape，攜手打造專屬孩子的夢幻主題房。（圖／義大天悅提供）
▲天悅飯店今年與全球最大的德國木製玩具品牌Hape，攜手打造專屬孩子的夢幻主題房。（圖／義大天悅提供）
📍高雄福華大飯店
歡慶獲得「第1屆台灣觀光金獎」，即日起至3月31日推出限量超值的雙人住房專案，每房每晚只要2,220元，並提供自助早餐加購優惠價每客350元。

另有拉長住宿適用日期的方案，即日起~06月30日推出「觀光金獎 食住同享住房專案」，平日入住尊爵豪華雙人房優惠價3,619元，專案搭贈全館餐飲1,000元抵用券，及客房尊爵禮遇可延後至下午二點退房，還有七賢吧迎賓軟性飲料無限暢飲。

▲高雄福華飯店為慶賀勇奪「第1屆台灣觀光金獎」，即日起推出限量超值的雙人住房專案只要2,220元起。（圖／高雄福華飯店提供）
▲高雄福華飯店為慶賀勇奪「第1屆台灣觀光金獎」，即日起推出限量超值的雙人住房專案只要2,220元起。（圖／高雄福華飯店提供）
📍高雄承億酒店
新科為五星級飯店，今年更是將服務升級，將俱樂部會員延伸到遊艇會員，打造私家遊艇推出「一帶一路，奢華與浪漫不只在陸上」計劃將攻頂旅遊市場，為搶春季國旅商機，即日起~3月31日同步高雄巨蛋春季旅展，祭出五星優惠商品於線上旅展販售，「五星級住宿券」套票買五送一，每晚只要4,999元，等於以近1.4折優惠價入住，限時10天於承億酒店官方網站（點此）開賣。

位於亞灣區高雄承億酒店連結港都最具城市閱讀力的文創酒店，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房，每間房間皆可欣賞高雄市景及港灣夕陽景色，客房內選品更是國際與在地兼具，設有高級質感備品新一代Dyson吹風機及小美犀智慧音箱外，承億酒店也秉持著傳遞台式匠人精神的使命，支持在地文化品牌於客房中選用超過70年歷史品牌的「大春煉皂」及傳承老師傅古法工藝精神的「茶籽堂」為沐浴備品。

▲高雄承億酒店擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，且每間房間皆可欣賞高雄市景及港灣夕陽景色。（圖／承億酒店提供）
▲高雄承億酒店擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，且每間房間皆可欣賞高雄市景及港灣夕陽景色。（圖／承億酒店提供）
此次春季盛事年度線上旅展推出「五星級住宿券套票」，平日入住每晚4,999元起，承億集團品牌長簡巧珊表示：「為了回饋喜愛承億酒店的旅客，也因應旅客喜歡在旅展找優惠，推出有史以來年度最超值的住房優惠，本次2024線上旅展的住宿券都可使用在寒暑假！」

▲「貳陸日全食美食遨遊券」套票午餐券每套9,680元，持券可享貳陸日全食餐廳”平日半自助午餐”主餐乙客，購買十張套票再加碼送兩張。（圖／承億酒店提供）
▲「貳陸日全食美食遨遊券」套票午餐券每套9,680元，持券可享貳陸日全食餐廳”平日半自助午餐”主餐乙客，購買十張套票再加碼送兩張。（圖／承億酒店提供）

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