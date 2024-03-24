月底吃泡麵！7-11買2送2、全聯乾麵15元　水餃、麵條、白米買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
若是捨不得吃一個59元的御飯糰，折扣泡麵買起來。原價49元的農心安城拉麵至3月24日前買2送2，換算下來單包25元；味味A紅燒牛肉湯麵加10元多1碗，限定3月29日至3月31日天開賣，平均單碗也是25元。長期優惠則有袋裝的統一麵系列（5口味），即起至6月25日期間，每逢五六日發動量販價每袋80元，平均每包16元。
🟡全家｜即起至4月16日
◾FMC家常寬麵，原價35元、加10元多1件
◾好勁道月見雞蛋風味麵／寬版大麵／家常麵條，原價30元、特價25元
◾味味A香辣海鮮湯麵／紅燒牛肉湯麵，原價39元、任2件特價68元
◾雙響泡爆香牛肉湯麵／府城擔仔湯麵，原價35元、任選第2件6折
◾味味一品原汁珍味爌肉麵／皇朝牛筋麵／味味一品麻辣臭豆腐麵，原價59元、任2件特價106元
◾手打麵和風豚骨風味／蔥香牛肉風味／辛辣螃蟹風味，原價35元、任2件特價60元
🟡萊爾富
至3月24日前指定泡麵5折起，包括原價75元的農心辛炒麵系列（原味／起司），憑特惠條碼任選買1送1，此外，平價的來一客系列原價25元，共6種口味2件8.5折。4月2日前另有三好米校長香米1.5公斤促銷，原價239元、特價139元，相當於5.8折近半價，現省100元。
🟡全聯｜3月22日至4月11日
◾大甲乾麵麻醬／油蔥4入袋裝，原價118元買1送1，平均單袋59元、單包15元。
◾韓國便當米麵，原價55元買1送1，平均單碗28元
◾宸間美味陽春麵600g，原價79元買1送1，平均單袋40元
◾中興米牛奶香米1.5公斤，原價199元買1送1，平均單包100元
◾原味奶油餐包49元
◾白吐司／麥香吐司／厚片白吐司850g，單條45元
🟡大潤發｜3月22日至4月11日
◾中興米履歷無洗米1.5公斤，原價198元買1送1，平均單包99元
◾萬龍營養麵條1.5公斤，原價154元買1送1，平均單包77元
◾明星一杯滿足海鮮／醬油風味，原價96元買1送1，平均單碗48元
◾三養火辣雞肉湯麵，原價99元買1送1，平均單碗50元
◾深夜食堂眷村麻醬乾拌麵4入袋裝，原價150元買1送1，平均單袋75元、單包19元
◾五木麵大師細麵／拉麵／麵條300公克，原價29元買1送1，平均單包15元
🟡家樂福
📍量販｜即起至3月26日
◾樂米穀場花東特栽米1.5公斤，原價238元買1送1，平均單包119元
◾牛頭牌乾拌麵系列4入袋裝，原價235元買1送1，平均單袋118元、單包29元
◾五木經濟包麵條2000公克，原價174元、特價129元
📍量販｜3月27日至4月9日
◾東和好媽媽罐頭3入（蕃茄汁鯖魚／燒鰻），原價178元買1送1，平均單件89元、單罐30元
◾KANESU播州細麵、烏龍麵、蕎麥麵320~360公克，原價139元買1送1，平均單包70元
🟡愛買｜即起至3月26日
水餃全系列滿199元折15元（最高現折30元）
◾龍鳳國民水餃640克，原價118元買1送1，平均單包59元
◾冰冰老料理豬肉熟水餃935克，原價178元買1送1，平均單包89元
◾晶鈺手工水餃800克，原價189元買1送1，平均單包95元
◾好姨食堂頂級手工水餃800g，原價198元買1送1，平均單包99元