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月底吃泡麵！7-11買2送2、全聯乾麵15元　水餃、麵條、白米買1送1

▲月底省錢免吃土，7-11推出韓國泡麵買2送2，全聯則有大甲乾麵平均15元，家樂福、大潤發等量販則有水餃、麵條、白米買一送一。（圖／記者張勵德攝）
▲月底省錢免吃土，7-11推出韓國泡麵買2送2，全聯則有大甲乾麵平均15元，家樂福、大潤發等量販則有水餃、麵條、白米買一送一。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文／綜合報導

又逢月底，錢包扁扁，加上央行升息半碼、4月起電價調漲讓人心慌，小資族吃穿更精打細算。如果想省錢，除了啃吐司、吃泡麵，還有買白米、麵條自煮，淋上醬料，再燙個青菜打顆蛋，雖然不是大餐，但營養也沒少。 除了泡麵、水餃買一送一，乾麵單包15元，還有1.5公斤麵條77元、1.5公斤白米99元，《NOWnews》整理7-11、全家、萊爾富、全聯、家樂福、大潤發、愛買優惠一文掌握。

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🟡7-ELEVEN
若是捨不得吃一個59元的御飯糰，折扣泡麵買起來。原價49元的農心安城拉麵至3月24日前買2送2，換算下來單包25元；味味A紅燒牛肉湯麵加10元多1碗，限定3月29日至3月31日天開賣，平均單碗也是25元。長期優惠則有袋裝的統一麵系列（5口味），即起至6月25日期間，每逢五六日發動量販價每袋80元，平均每包16元。

▲農心安城拉麵買2送2，平均單包25元。（圖／業者提供）
▲農心安城拉麵買2送2，平均單包25元。（圖／業者提供）
▲味味A紅燒牛肉湯麵加10元多1碗，平均單碗25元。（圖／記者黃韻文攝）
▲味味A紅燒牛肉湯麵加10元多1碗，平均單碗25元。（圖／記者黃韻文攝）
🟡全家｜即起至4月16日
◾FMC家常寬麵，原價35元、加10元多1件
◾好勁道月見雞蛋風味麵／寬版大麵／家常麵條，原價30元、特價25元
◾味味A香辣海鮮湯麵／紅燒牛肉湯麵，原價39元、任2件特價68元
◾雙響泡爆香牛肉湯麵／府城擔仔湯麵，原價35元、任選第2件6折
◾味味一品原汁珍味爌肉麵／皇朝牛筋麵／味味一品麻辣臭豆腐麵，原價59元、任2件特價106元
◾手打麵和風豚骨風味／蔥香牛肉風味／辛辣螃蟹風味，原價35元、任2件特價60元

▲FMC家常寬麵平均每包23元。（圖／業者提供）
▲FMC家常寬麵平均每包23元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
至3月24日前指定泡麵5折起，包括原價75元的農心辛炒麵系列（原味／起司），憑特惠條碼任選買1送1，此外，平價的來一客系列原價25元，共6種口味2件8.5折。4月2日前另有三好米校長香米1.5公斤促銷，原價239元、特價139元，相當於5.8折近半價，現省100元。

▲農心辛炒麵系列（原味／起司）至3月24日買1送1。（圖／業者提供）
▲農心辛炒麵系列（原味／起司）至3月24日買1送1。（圖／業者提供）
🟡全聯｜3月22日至4月11日
◾大甲乾麵麻醬／油蔥4入袋裝，原價118元買1送1，平均單袋59元、單包15元。
◾韓國便當米麵，原價55元買1送1，平均單碗28元
◾宸間美味陽春麵600g，原價79元買1送1，平均單袋40元
◾中興米牛奶香米1.5公斤，原價199元買1送1，平均單包100元
◾原味奶油餐包49元
◾白吐司／麥香吐司／厚片白吐司850g，單條45元

▲大甲乾麵有麻醬、油蔥口味，平均單包15元。（圖／業者提供、記者整理）
▲大甲乾麵有麻醬、油蔥口味，平均單包15元。（圖／業者提供、記者整理）
🟡大潤發｜3月22日至4月11日
◾中興米履歷無洗米1.5公斤，原價198元買1送1，平均單包99元
◾萬龍營養麵條1.5公斤，原價154元買1送1，平均單包77元
◾明星一杯滿足海鮮／醬油風味，原價96元買1送1，平均單碗48元
◾三養火辣雞肉湯麵，原價99元買1送1，平均單碗50元
◾深夜食堂眷村麻醬乾拌麵4入袋裝，原價150元買1送1，平均單袋75元、單包19元
◾五木麵大師細麵／拉麵／麵條300公克，原價29元買1送1，平均單包15元

▲大潤發白米1.5公斤平均99元、營養麵條1.5公斤平均77元。（圖／業者提供、記者整理）
▲大潤發白米1.5公斤平均99元、營養麵條1.5公斤平均77元。（圖／業者提供、記者整理）
🟡家樂福
📍量販｜即起至3月26日
◾樂米穀場花東特栽米1.5公斤，原價238元買1送1，平均單包119元
◾牛頭牌乾拌麵系列4入袋裝，原價235元買1送1，平均單袋118元、單包29元
◾五木經濟包麵條2000公克，原價174元、特價129元

📍量販｜3月27日至4月9日
◾東和好媽媽罐頭3入（蕃茄汁鯖魚／燒鰻），原價178元買1送1，平均單件89元、單罐30元
◾KANESU播州細麵、烏龍麵、蕎麥麵320~360公克，原價139元買1送1，平均單包70元

▲家樂福至3月26日，指定白米、乾拌麵買1送1。（圖／翻攝DM）
▲家樂福至3月26日，指定白米、乾拌麵買1送1。（圖／翻攝DM）
🟡愛買｜即起至3月26日
水餃全系列滿199元折15元（最高現折30元）
◾龍鳳國民水餃640克，原價118元買1送1，平均單包59元
◾冰冰老料理豬肉熟水餃935克，原價178元買1送1，平均單包89元
◾晶鈺手工水餃800克，原價189元買1送1，平均單包95元
◾好姨食堂頂級手工水餃800g，原價198元買1送1，平均單包99元

▲愛買至3月26日有多款水餃買一送一，滿199元折15元。（圖／業者提供）
▲愛買至3月26日有多款水餃買一送一，滿199元折15元。（圖／業者提供）

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