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水原欠賭債被逼絕路！美媒曝大谷翔平很生氣　卻能繼續「裝沒事」

▲水原一平(左1)涉賭連累到大谷翔平，目前大聯盟官方已經開始展開調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平(左1)涉賭連累到大谷翔平，目前大聯盟官方已經開始展開調查。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平近期因涉及非法賭博醜聞成為焦點。美媒《ESPN》與《Los Angeles Times》率先報導這起醜聞引發熱議。特別是近日《ESPN》記者Tisha Thompson透過一次長達90分鐘的電話訪談，揭露了水原一平參與非法賭博的相關細節，提到大谷對此感到不滿，也稱妻子完全不知情。

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水原一平坦承，自己是在2021年於聖地牙哥一場撲克牌捉認識了非法賭博莊家Matthew Boyer。此後，水原開始透過Boyer進行投注。雖然水原一平堅稱自己從未在下注棒球比賽，但他在天使服務時，就已經因賭博背負超過100萬美元的債務，在巨大財務壓力下，水原一平不得不向親友求助。

在訪談中，水原一平提到，自己的生活因此變得非常困難，也沒有臉面對大谷翔平。最初，水原一平不願向大谷透露此事，但隨著賭債累計超過400萬美元（約1.27億新台幣），讓他不得不向大谷求助。水原表示，儘管大谷一開始顯得不悅，但還是答應幫助他，而大谷並未詢問欠債是否與非法賭博有關。

據報導，去年10月水原透過大谷翔平的電腦完成了一筆50萬美元（約1597萬新台幣）的轉賬，後來一共進行8至9次的匯款，並在交易說明欄標示為「貸款」。水原一平坦承，自己沒有考慮過此舉可能為大谷帶來的風險。

水原一平對於賭債金額保持沉默，只表示至少欠債450萬美元（約1.43億新台幣）。水原坦言，這是一件非常羞恥的事，連他的妻子都是新聞爆出後才知情。水原表示：「每當面對大谷時總是有很深的罪惡感。」水原指大谷心理素質異於常人，幾乎像什麼都沒發生一樣繼續他的生活。

值得注意的是，在第二次電話訪談中，水原一平撤回了之前所有關於大谷幫忙還債的言論，將事件導向是自己撒謊。目前大谷翔平的法律團隊也指控水原進行了大規模盜竊。

隨著這起事件逐漸浮出水面，美國職棒大聯盟（MLB）也發表了官方聲明，表示已經開始對涉及此案的大谷和水原一平展開正式調查。

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