水原欠賭債被逼絕路！美媒曝大谷翔平很生氣　卻能繼續「裝沒事」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在訪談中，水原一平提到，自己的生活因此變得非常困難，也沒有臉面對大谷翔平。最初，水原一平不願向大谷透露此事，但隨著賭債累計超過400萬美元（約1.27億新台幣），讓他不得不向大谷求助。水原表示，儘管大谷一開始顯得不悅，但還是答應幫助他，而大谷並未詢問欠債是否與非法賭博有關。
據報導，去年10月水原透過大谷翔平的電腦完成了一筆50萬美元（約1597萬新台幣）的轉賬，後來一共進行8至9次的匯款，並在交易說明欄標示為「貸款」。水原一平坦承，自己沒有考慮過此舉可能為大谷帶來的風險。
水原一平對於賭債金額保持沉默，只表示至少欠債450萬美元（約1.43億新台幣）。水原坦言，這是一件非常羞恥的事，連他的妻子都是新聞爆出後才知情。水原表示：「每當面對大谷時總是有很深的罪惡感。」水原指大谷心理素質異於常人，幾乎像什麼都沒發生一樣繼續他的生活。
值得注意的是，在第二次電話訪談中，水原一平撤回了之前所有關於大谷幫忙還債的言論，將事件導向是自己撒謊。目前大谷翔平的法律團隊也指控水原進行了大規模盜竊。
隨著這起事件逐漸浮出水面，美國職棒大聯盟（MLB）也發表了官方聲明，表示已經開始對涉及此案的大谷和水原一平展開正式調查。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁