台股站2萬點、結構卻不健康！操作難度高　專家給出長短線建議

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融資增加139億元億元，融資餘額2770億；融券減少5萬8366張，融券餘額16萬張。上櫃股票方面，外資賣超120億，投信買超132億，自營商買超13億元，三大法人合計賣超25億元。OTC融資增加24億，融資餘額984億，融券增加1萬5256張，融券餘額9萬9814張。
永豐投顧分析下週台股投資策略，首先，高息ETF進場佈局，「小心吃豆腐噎到」，元大台灣價值高息ETF募集金額逾1750億元，4月1日掛牌上市，預期本週仍在佈局期間，故高殖利率具備流動性個股仍有上漲空間，須留意個股產業前景，如貨櫃龍頭股長榮、漢唐及聯發科等雖具備高殖利率，但近幾日已看到外資趁機倒貨狀況，故股價走勢未如市場預期精彩。
下週除息潮來臨，有近47家公司進行除息，包含光寶科、神基、聚陽、仁寶及矽力等龍頭股，留意除息後股價表現是否順利填息，由於高息ETF正吸納市場高殖利率個股，填息機率大，若不填息，則代表其他法人勢力如外資、壽險、銀行或自營商等趁機拋貨，值得留意。
永豐投顧提醒，指數雖達2萬點，但操作難度高，上市櫃1785家個股，股價在年線之下的卻高達665家，其中包含績優股如創意、富邦媒、大學光、和泰車及譜瑞等龍頭績優股，資金聚集少數AI散熱、伺服器及機電族群，盤面架構十分不健康，以上族群宜居高思危，慎防資金撤出後引發骨牌效應。
綜上所述，永豐投顧認為，台股創新高，但是結構並不健康，高息ETF尚有一檔將於4月募集，四檔送件中，故資金行情尚未結束，盤勢短時間內仍可維持熱度，短線高殖利率股有動能，長線則可買跌深優質IC設計股等待下半年業績發酵，預估本週指數空間19800至20500點。