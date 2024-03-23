說沒人害怕詹姆斯！美媒挖「證據」打臉歐尼爾 詹皇黑粉全球最多
NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）締造無數紀錄，被認為是史上最偉大球員之一。不過，近日關於NBA球員是否害怕LeBron James的問題在社群媒體上引起熱烈討論。先前傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在一檔節目中表示，他知道球員們害怕Michael Jordan和Kobe Bryant，但他沒有聽說過有球員害怕詹姆斯。然而，美媒Game7近日挖出多位球員過去對詹姆斯的言論，直接打臉歐尼爾的說法，實際上不少球員對詹姆斯仍十分畏懼。
記者路皓惟/綜合報導
George Hill在2013年就曾表示，「只有一個人比詹姆斯更令人害怕，那就是上帝。」DeMar DeRozan過去也在《Podcast P with Paul George》節目上分享對詹姆斯的看法，他提到2018年季後賽，詹姆斯對暴龍投出絕殺球，不僅結束他在多倫多的時光，至今這紀絕殺仍是歷歷在目。
曾在波士頓塞爾提克打了8年的Kendrick Perkins，也坦承自己曾經畏懼詹姆斯。Perkins回憶說，在2008年季後賽對陣騎士G7生死戰中，他非常害怕面對詹姆斯。
甚至是金州勇士「嘴綠」Draymond Green也在播客節目中表示，「我知道一些害怕詹姆斯的球員，我知道很多球員過去和現在都害怕詹姆斯。有時候，我的隊友們也懼怕他。」
湖人一哥「詹皇」在今年3月初對陣金塊，達成40000分里程碑，是NBA史上第一人，續寫「詹皇障礙」。儘管生涯成就輝煌，不過這位39歲超級巨星並未獲得球迷太多關愛，據社群媒體的數據資料，「詹皇」時常在最被討厭的NBA球員統計中位居榜首，黑粉可說是全球籃壇最多。
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