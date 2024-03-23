為台智光案互槓！蔣萬安嗆費率你訂的 柯文哲反嗆：為何變5.5億
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，傳出陳重文利用在北市議會質詢機會施壓北市府。前台北市長柯文哲、民眾黨主席柯文哲質疑蔣萬安市府內監視器案預算增加，引發前後任市長隔空交鋒，台北市長蔣萬安今（23）日表示，警察局的專案費率這件事情，是在柯市長任內106年他所簽訂的，反問柯文哲「那時候為什麼要簽訂2200費率的專案？」柯文哲稍後受訪時反問蔣萬安，「為何預算變5.5億？」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安與柯文哲今日上午一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，蔣萬安活動結束後先行離開，柯文哲則留下來受訪，媒體詢問剛剛是否有跟蔣萬安討論台智光案，柯文哲表示，第一點，他質疑為何不敢開臨時會，如果坦蕩蕩、誠心檢討就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點，為什麼柯文哲任內預算編4.6億，到蔣萬安隔一年變5.5億，多了9000萬，這2個問題要先回答。
柯文哲表示，他當市長8年只有兩件事提覆議，一件是重陽敬老金、一件是台智光的事，當時是有議員在施壓，警察局長覺得壓力很大，他找了當時市府秘書長陳志銘到警察局，把廠商找來一起開專案會議，證明其實大多數狀態下用2M就能解決，因為科學在進步、軟體在進步，不必需要3M的傳輸速率。
柯文哲說，但廠商為了多賺一點錢去施壓議會能否用3M， 後來用最寬鬆標準讓警察局去測試，影像如果會累格，就用3M，如果用2M就能解決就用2Ｍ，所以他任內警局監視器使用3Ｍ只有23%，其實77％都是2M，今天問題就是貪心，希望100%用3M，「蔣萬安說費率是我定的，我只問一個題目，為何我任內預算是4.6億，到他任內變5.5億，就是要把3M從23%變成100%，故事就是這麼簡單。」