蘇打綠香港開唱！青峰抖團員「第一次」 告誡歌迷：人在做天在看
出道20年最重要的一刻，蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會，終於在昨（22）日於香港紅磡正式起跑。這是蘇打綠睽違8年的首度大型巡演，上萬名觀眾期待值爆棚，三小時尖叫聲不斷。團長阿福率先感性表示，蘇打綠一路走來很不容易，感謝大家的等待，也細數巡演「陪我歌唱」、「各站停靠」、「空氣中的視聽與幻覺」，加上此次「二十年一刻」都是從香港起跑。青峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉，也都是在香港。」讓全場笑翻天。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會一開始，團員以純白的服裝亮眼登場，象徵著蘇打綠走回音樂起始的最初，並以春為主題接連演唱〈日光〉與〈早點回家〉等歌曲，民謠的風格搭配色彩繽紛的視訊與燈光設計，讓現場呈現了春暖花開的氣氛。接連的夏、秋、冬每個段落都以強烈的視覺呈現，讓色彩於舞台視訊與燈光中流動，象徵著時間流逝。最後段落冬，以阿龔的鋼琴獨奏〈未了〉為開始，預告著這段以交響樂為配置的《冬 未了》，出乎意料地，蘇打綠卻在這段中驚喜放入不同語言的歌曲，除了英文的〈Everyone〉之外，更將他們經典的翻唱台語歌曲〈追追追〉安排在該段，原本搖滾的編曲搭配古典樂元素，展現全新詮釋。
巡演開賣前，不斷地提醒購票觀眾必須遵守不拍照不錄音等規定的蘇打綠，在昨晚的首演現場，贈送每一位入場觀眾「二十年一刻手機袋」，也於開場前播放一段團員特別錄製的廣播稿，提醒觀眾朋友「人在做天在看」，點歌段落就看觀眾能否遵守不拍照不錄影等觀賞守則。而首場觀眾也表現傑出，獲得團員們的讚許以及完整的安可點歌。安可段落，蘇打綠更加碼獻唱一首從未曝光過的新歌，引發現場驚呼連連。這首新歌為小威的創作，歌名為〈你不需要多完美〉，這是蘇打綠特別為此次巡迴演唱會準備的禮物，希望能為每一位現場觀眾帶來特別值得紀念的一刻。
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