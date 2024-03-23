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Peeta葛格深陷大「麻」煩！原定參加拳擊賽　無預警缺席

▲Peeta葛格近期在工作室被搜出大麻，原定22號要現身拳擊賽突然缺席，引發不少粉絲們討論。（圖／翻攝自Peeta葛格臉書）
▲Peeta葛格近期在工作室被搜出大麻，原定22號要現身拳擊賽突然缺席，引發不少粉絲們討論。（圖／翻攝自Peeta葛格臉書）

記者張一笙／綜合報導

在YouTube頻道上擁有超過77萬粉絲的健身網紅Peeta葛格，日前因為在工作室被警方搜出「大麻」遭送辦，本月15日以5萬元交保候傳。原定昨（22）日晚間要出席拳擊賽的Peeta葛格則不見人影，引發現場眾人討論。

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▲PEETA葛格今（15）日竟被爆出健身房被搜出大麻，他雖然當場否認，但仍依毒品罪嫌遭移送法辦。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
▲Peeta葛格原定要現身22日晚間信義區的拳擊賽，但粉絲們在畫面中及現場都沒看到他本人。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
辦在台北信義區的拳擊街鬥大賽於22日晚間開打，現場有不少粉絲到場力挺，現場邀請不少知名網紅及藝人，包括「黑人」陳建州、熊仔、比杰、網紅小哥哥艾理，還有近期陷入爭議的Peeta葛格，然而，不論是在畫面中或是現場都沒有人看到Peeta葛格。

▲Peeta葛格否認自己有涉毒。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
▲Peeta葛格在大麻事件後神隱，不少人猜測他是在避風頭。（圖／翻攝自Peeta葛格IG）
不少粉絲猜測原定要出席拳賽的Peeta葛格應該是在「避風頭」，畢竟近期他可是惹了大「麻」煩，因此近期神隱也是情有可原，據《東森新聞》報導，現場工作人員也表示：「不知道原因，但他就是沒有出席。」

▲PEETA葛格持毒遭逮後，今日稍早在IG發限時動態道歉。（圖／翻攝自Peeta葛格IG）
▲PEETA葛格持毒遭逮後，隔日隨即在IG上發限時動態道歉。（圖／翻攝自Peeta葛格IG）
Peeta葛格15日在工作室遭警方查獲一包大麻，雖然他極力否認是自己的，仍被帶回警局接受偵訊並移送地檢署，並於當天晚上以5萬元交保。事後Peeta葛格也發文向粉絲們抱歉，雖然同事很無奈，自己也有很多話想跟大家說，但由於配合偵查不公開只能等待司法調查結果。Peeta葛格在歷經大「麻」煩後一舉一動難免成討論話題。

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