Peeta葛格深陷大「麻」煩！原定參加拳擊賽 無預警缺席
在YouTube頻道上擁有超過77萬粉絲的健身網紅Peeta葛格，日前因為在工作室被警方搜出「大麻」遭送辦，本月15日以5萬元交保候傳。原定昨（22）日晚間要出席拳擊賽的Peeta葛格則不見人影，引發現場眾人討論。
記者張一笙／綜合報導
辦在台北信義區的拳擊街鬥大賽於22日晚間開打，現場有不少粉絲到場力挺，現場邀請不少知名網紅及藝人，包括「黑人」陳建州、熊仔、比杰、網紅小哥哥艾理，還有近期陷入爭議的Peeta葛格，然而，不論是在畫面中或是現場都沒有人看到Peeta葛格。
不少粉絲猜測原定要出席拳賽的Peeta葛格應該是在「避風頭」，畢竟近期他可是惹了大「麻」煩，因此近期神隱也是情有可原，據《東森新聞》報導，現場工作人員也表示：「不知道原因，但他就是沒有出席。」
Peeta葛格15日在工作室遭警方查獲一包大麻，雖然他極力否認是自己的，仍被帶回警局接受偵訊並移送地檢署，並於當天晚上以5萬元交保。事後Peeta葛格也發文向粉絲們抱歉，雖然同事很無奈，自己也有很多話想跟大家說，但由於配合偵查不公開只能等待司法調查結果。Peeta葛格在歷經大「麻」煩後一舉一動難免成討論話題。
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