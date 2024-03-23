陳宗彥疑接受8次「喝咖啡」！性招待密語曝光、要求小姐不要刺青

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據調查報告表示，陳宗彥疑似於擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，在2012年12月27日、2013年4月30日、8月9日、10月31日、11月1日、11月9日、11月21日、12月15日共計8次接受酒店業者性招待。
調查報告指出，從酒店業者間的監聽譯文、陳宗彥個人Line畫面截圖等資料顯示，酒店業者替陳宗彥安排小姐時提及「勾出」、「勾3」、「9點勾」代表酒店業者安排小姐出場3小時或外出時間。
對話內容中，以「喝咖啡」代表性交易、「秀錢」、「咖啡錢」、「勾三秀六」代表性交易費用。其中，對話更出現「咖啡錢算老闆的」代表陳宗彥性交易之費用由酒店老闆吸收。
此外，酒店小姐花名有「愛佳」、「愛玲」、「小芸」，酒店員工亦清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求「條件好，盡量不要有刺青的」；還特別提醒「要跟愛玲交代好，不要收錢，也不要問太多」。
報告指出，Line畫面截圖中陳宗彥所詢之「小芸」，在台南地檢署查扣酒店會計記載之筆記本出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作，當知悉「小芸」不方便時，陳宗彥還問業者「有差不多的嗎？」、對方回說「有，一樣地點？」更足徵陳宗彥至少接觸過「小芸」並知悉其外貌身形，才會脫口問有無其他「差不多」水平之小姐，且見面地點與業者顯有默契，只要講「民生路上，路邊」，出場小姐即可知悉會合處。
陳宗彥在接受監委詢問時雖稱「監聽譯文裡面提到的陳董不是我」、「我當民意代表時確有去過聲色場所跑攤，我只是去打個招呼就走了，沒有接受性招待，但我當市政府官員時就沒有去過聲色場所」、「Line對話的翻拍畫面『小芸有空嗎？』，我不記得」、「監聽譯文記載我是帶小姐出場，我真的不記得」、「我真的沒辦法回答這麼久的事」，但根據監聽譯文，「陳董不是我」說法，讓監委難採信，但因無法取得直接證據，爰後續移請台南地檢署併辦。