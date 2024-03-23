台智光案有議員看不下去？柯文哲喊去問王世堅：這件事他贊成我
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，傳出陳重文利用在北市議會質詢機會施壓北市府。前台北市長柯文哲、民眾黨主席柯文哲今（23）日表示，台智光案就是因為有議員看不下去，他更要記者去問立委王世堅，「他很少贊成我的意見！只有這件事他贊成我。」
記者呂炯昌／台北報導
台北市長蔣萬安與柯文哲今日上午一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，蔣萬安活動結束後先行離開，柯文哲則留下來受訪，媒體詢問台智光案，柯文哲表示，今天這個案子為何爆出來？就是太過分，有人看不過去蒐集資料密告，他坦言，沒人敢保證每個機關不會有貪污腐敗，最一流外科醫生手術死亡率也不是0%，但是比較低，今天這件事就是檢討，不要再東扯西扯，「有本事開臨時會，讓每個議員上來問就好了」。
媒體問說有哪些議員施壓？柯文哲說，看不慣的議員很多，這案子林世宗跟王世堅最清楚，「你們去問王世堅，他很少贊成我的意見欸！只有這件事他贊成我。」並提及，自己當年市長卸任前，還特意在最後公文寫上「財團勾結議會，榨取國家錢財」，幕僚問為何要這麼寫，柯當時表示，這一定要留下來，不然明年不知道搞甚麼鬼？「我都寫這麼明白了，你們還敢動這個，真的是不要命，活該！」
媒體追問那些議員施壓？柯文哲僅說，講人家壞話的就不講了，當然已經被逮的就是陳重文，他坦言，其實兩人交情不錯，「今天如果我當台北市長，他不會遇到這種事，因為我一定會把它擋住，我根本不會預算5.5億送到議會。」他再度點名蔣市府，「4.6億可以解決的事，為什麼搞成5.5億？今天要檢討的是，你們市政府為什麼送這種預算出來？臨時會只要問這個題目就好。」