全聯最強不只60元便當！公認「隱藏王牌」是它　內行認了回購10次

新光三越電梯按錯樓「手指畫X」就消取　萬人瘋朝聖！櫃姐認證了

▲新光三越電梯按錯樓層，只要在按錯的樓層上「畫X」就能消取。（圖／翻攝Threads @chiooxxzz）
▲新光三越電梯按錯樓層，只要在按錯的樓層上「畫X」就能消取。（圖／翻攝Threads @chiooxxzz）

記者徐銘穗/綜合報導

搭電梯不小心按錯樓層怎麼辦？一名高中補教英文老師分享，逛三光三越電梯按錯樓曾，只要用手指在暗錯的樓層鍵上「畫X」就能取消，但無奈太多人都不相信，只好自己拍影片實證，影片上傳Threads引爆討論，上萬人跑來朝聖按讚，一名新三櫃姊也來留言認證是真的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在Threads上分享實測影片，他在新三電梯裡要前往B1，示範在「誤按」的1樓按鍵上方，用手指「畫X」，原本亮著的燈號馬上熄滅，成功取消，而下方的B1按鍵也因他正巧抵達樓層而熄滅。

▲新光三越2023年業績達到945億元創新高，全台營收店王為「台中中港店」。（圖／新光三越提供）
▲新光三越2023年業績達到945億元創新高，全台營收店王為「台中中港店」。（圖／新光三越提供）
實測影片吸引了超過萬人按讚，有新光三越櫃姐出面認證，留言表示「新光是這樣設計的沒錯唷（我是櫃姐），新光長按2秒沒用唷」，但也有前新三櫃姊訝異自己竟然不知道還有這招。

有網友則說，取消按錯樓層的方式要看廠牌及年份，「三菱通常按兩下取消，永大是長按」。至於畫X取消的設計，網友推測應是觸控按紐才能，還透露新三A8是實體按鍵，應該無法畫X取消，但還說新三電梯品牌多為富士達。

事實上，「新光三越高雄左營店」臉書粉專曾發文分享「關於我可能讓你很意外的point」，其中一點就是「電梯按鍵按錯，畫X或點兩下可取消」。

內政部曝虛坪改革細節！車位變「專有」有獨立權狀　電梯不計坪數

影／為「40公分高度差」蓋電梯！奇葩電梯地點曝　在地揭背後深意

新光三越年營收945億創新高！全台最賺店王是「它」：不在信義區

一家四口集體跳樓！21樓高空墜落　印尼丈夫電梯內吻別妻小

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞