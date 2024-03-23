新光三越電梯按錯樓「手指畫X」就消取 萬人瘋朝聖！櫃姐認證了
搭電梯不小心按錯樓層怎麼辦？一名高中補教英文老師分享，逛三光三越電梯按錯樓曾，只要用手指在暗錯的樓層鍵上「畫X」就能取消，但無奈太多人都不相信，只好自己拍影片實證，影片上傳Threads引爆討論，上萬人跑來朝聖按讚，一名新三櫃姊也來留言認證是真的。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在Threads上分享實測影片，他在新三電梯裡要前往B1，示範在「誤按」的1樓按鍵上方，用手指「畫X」，原本亮著的燈號馬上熄滅，成功取消，而下方的B1按鍵也因他正巧抵達樓層而熄滅。
實測影片吸引了超過萬人按讚，有新光三越櫃姐出面認證，留言表示「新光是這樣設計的沒錯唷（我是櫃姐），新光長按2秒沒用唷」，但也有前新三櫃姊訝異自己竟然不知道還有這招。
有網友則說，取消按錯樓層的方式要看廠牌及年份，「三菱通常按兩下取消，永大是長按」。至於畫X取消的設計，網友推測應是觸控按紐才能，還透露新三A8是實體按鍵，應該無法畫X取消，但還說新三電梯品牌多為富士達。
事實上，「新光三越高雄左營店」臉書粉專曾發文分享「關於我可能讓你很意外的point」，其中一點就是「電梯按鍵按錯，畫X或點兩下可取消」。