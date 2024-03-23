啦啦隊邊荷律學中文全靠《蠟筆小新》！吐舌羞喊：適合我的方法
韓國啦啦隊女神邊荷律（변하율，邊嘏燏）自從與李丹妃一同加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters之後，人氣不斷暴漲，也讓來到台灣的她們決心要好好苦學中文，盡快融入環境與女孩、粉絲們有更多的互動。有趣的是，在許多熱心球迷的幫助下，邊荷律收到了好多學習中文的方法，可是她卻一一婉拒，並笑著搬出《蠟筆小新》台配版的畫面，直呼：「我有適合我的方法！」
記者詹鎰睿／綜合報導
邊荷律日前在IG上分享，「大家都勸我通過台劇學習中文！」接著便PO出一張卡通《蠟筆小新》的台配版畫面，再搭配底下的韓文翻譯輔助，驕傲地說著，「但我有適合我的方法！」原來邊荷律苦練中文，竟然是靠著卡通《蠟筆小新》學習而來，格外讓人覺得相當可愛。
事實上，邊荷律本身超級熱愛卡通《蠟筆小新》，家中有滿滿的周邊，親民的她還會跟粉絲們分享《蠟筆小新》的一切。值得一提的是，邊荷律日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，一有空檔就不斷練習中文，一字一句重複好幾遍，練習時還會不由自主的點頭，直接融化現場所有人，就連經紀人乖姐也被萌翻，她說邊荷律全身上下，包含個性、舉動都是全天然的，呆萌又可愛。
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