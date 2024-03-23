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電價4月全面調漲！節電祕訣一次看　台電親授冷氣「省電10%」方法

▲昨（22）日經濟部召開電價費率審議委員會，確定4月台灣電價調漲，平均調整約11%，民生用電調幅較低，但許多家庭仍開始找尋各種節電的方法。（示意圖／台電提供）
▲昨（22）日經濟部召開電價費率審議委員會，確定4月台灣電價調漲，平均調整約11%，民生用電調幅較低，但許多家庭仍開始找尋各種節電的方法。（示意圖／台電提供）

記者潘毅／綜合報導

昨（22）日經濟部召開電價費率審議委員會，確定4月台灣電價調漲，平均調整約11%，民生用電調幅較低，但許多家庭仍開始找尋各種節電的方法。對此，《NOWnews》也整理出家中「吃電怪獸」節電手段，其中台電更曾親授冷氣「省電10%」秘訣，讓未來收到電費單的那一刻，不再這麼心痛！

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冷氣機

隨著春季到來，天氣也越來越暖和，距離開啟冷氣的日子也不遠了。而冷氣機平均消耗功率高達900瓦，若是以夏季每天使用3至5小時冷氣機的使用習慣來算，平均一個月就得消耗至少135度電，為家中春夏季的耗電霸主。

▲冷氣的清潔會直接影響效能和電費，建議民眾除了平時多洗濾網外，也要定期請專業師傅做深度清洗。（圖／記者張志浩攝）
▲冷氣的清潔會直接影響效能和電費，建議民眾除了平時多洗濾網。（圖／記者張志浩攝）
針對冷氣，過去台電也曾分享讓冷氣「省電10%」的方法，且其他有包含濾網的電器也都適用，就是養成「清洗濾網」的習慣，若是以每2至3週清洗的頻率，對比不清洗的情況，冷氣可以每年省下10%用電，除濕機則年省約8%用電，而空氣清淨機也有年省約5%用電的成果。

▲台電提醒民眾，可以2－3週的頻率清洗濾網，一年能省下約215元的電費。（圖／Facebook：台電電力粉絲團）
▲台電提醒民眾，可以2－3週的頻率清洗濾網，一年能省下約215元的電費。（圖／Facebook：台電電力粉絲團）
冰箱

對於一家好幾口人來說，儲放食物的電冰箱自然是生活必備的電器，不過因為它必須24小時運轉讓食物保鮮，因此就算平均消耗功率僅130瓦，但每個月下來耗電也上看47度甚至更高。

▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／取自photo AC）
▲對於一家好幾口人來說，儲放食物的電冰箱自然是生活必備的電器。（示意圖／取自photo AC）
針對冰箱的節電秘訣，過去台電則提醒，要記得定期擦拭冰箱膠條保持清潔，同時檢查其密封性，可以使用一張紙來檢測密合度良好，防止冷空氣不斷外洩，造成食物保鮮失靈、壓縮機也可能更頻繁啟動，無形間就讓電費大增、荷包失血。

電視機上盒

有些電器在待機時跟開機時消耗電力，沒有多大差距，而家家戶戶必備的「電視機上盒」就是最具代表性的隱藏耗電怪，平時機上盒在運作時耗電功率約在15.5瓦上下，而結束使用待機時，亮起紅燈的它卻仍耗費15瓦左右的功率。

▲曾有專家實際測試，機上盒在待機時功率約為15.2瓦，比起待機中的空調冷氣、電視及微波爐還耗電。（圖／記者賴禹妡攝）
▲曾有專家實際測試，機上盒在待機時功率約為15瓦，與使用時相差不大，更比起待機中的空調冷氣、電視及微波爐等還耗電。（圖／記者賴禹妡攝）
因此針對這種隱藏式的待機耗電怪獸，例如機上盒、電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等等，則可以改用有獨立開關插座，在不使用時切掉獨立開關，就能更加省電。

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