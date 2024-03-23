陳明通出書談林智堅學論是冤案 台大校長陳文章：指導教授應道歉
前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦論文遭認定抄襲，連帶波及指導教授、前國安局長陳明通，遭批學生論文指導不周，受社會非議。近日陳明通受作家採訪的新書將出版，書中談「論文案」始末。台大今（23）日舉行校務會議，校長陳文章對此表態，雖尚未看到該書內容，但認為指導教授應當道歉的立場始終一致。
記者鄭妤安／台北報導
作家洪浩唐採訪陳明通的新書「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」將於近日出版，書中談「論文案」究竟是單純的學倫事件，還是一場政治性的「世紀大冤案」，陳明通甚至表示，本書的出版可視為這條平反之路的起點。
陳文章於今日台大校務會議時指出，雖尚未看到該書內容，但立場始終一致，認為指導教授應當道歉，因負有教學、研究、指導責任，若碩士班學生學位遭到撤銷，確實應當擔負一部分責任。不過對於出書一事，他認為，每位教師都有自己的意見，且陳明通已從台大退休，沒辦法規範退休教師不能做什麼。
陳文章表示，陳明通指導的2位學生被撤銷學位，也接受結果，台大昨（22）日召開教務會議，各系所已陸續修正論文品質與管考準則，其中包括限制教授指導學生數、論文原創性比對相似度等。