不擔心太早！民眾黨推「0730」周邊商品 柯文哲：不來買就算了
民眾黨主席柯文哲自台北市長任內一早7點30分開晨會成為慣例，成為他的招牌。民眾黨團隊開發新的衣服主視覺，以「MEETING WITH KP 0730」為發想，下週還會舉辦小草見面會，時間點就選在早上7點30分。柯文哲今（23）日被問到擔不擔心太早沒人來，柯回說，「要來買就來買，不來買就算了。」
記者呂炯昌／台北報導
台北市長蔣萬安與柯文哲今日上午一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，蔣萬安活動結束後先行離開，柯文哲則留下來受訪，媒體詢問民眾黨設計「0730」周邊商品一事，柯文哲說，如果你8點上車，就會遇到rush hour（尖峰時刻），後來發現每天早30分鐘，路上至少可以少10分鐘，一天節省10分鐘，8年就可以節省多少，「因為我查過台北市交通，rush hour很明顯接近8點上班那個就開始套上好，只要早30分鐘上班，每天就可以省下10分鐘。」
媒體問會不會擔心7點半太早沒人來，柯回說，「要來買就來買，不來買就算了。」不管選舉、執政都是改變政治文化的社會運動，每次行動中勇敢講出時代的想法。
媒體追問2026議員提名除了「N+1」，是不是還有「Ｎ+2」，柯文哲說，「N+1大家都很害怕，還有Ｎ+2！」