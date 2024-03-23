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NBA／湖人101：94退76人！LeBron飆致命三分　AD猛繳近雙20數據

▲Anthony Davis本場面對76人隊的比賽，攻下23分19籃板，率領湖人收下比賽勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis本場面對76人隊的比賽，攻下23分19籃板，率領湖人收下比賽勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（23）日洛杉磯湖人在主場迎戰費城76人，76人主戰中鋒Joel Embild持續因膝蓋傷勢高掛免戰牌，而湖人則是在靠著Anthony Davis全場攻下23分19籃板近「20-20」數據帶領之下，終場率領湖人以101:94擊敗76人，戰績來到了38勝32敗，持續位居西區第9。

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上半場比賽兩隊你來我往，互有領先，第二節比賽湖人出現連續失誤，讓76人找到機會，藉機完成逆轉，半場結束76人暫時以52:50領先湖人2分。

雙方易籃再戰，76人靠著Kelly Oubre Jr.、Tyrese Maxey輪番得手，將雙方分差拉大，但湖人也不是省油的燈，團隊隨後馬上找回三分手感，三節打完將分差追近至只剩1分。末節，LeBron James連續得分率隊保持領先，關鍵時刻湖人靠著Anthony Davis完成進算加罰，以及LeBron的致命三分球殺死比賽，最終湖人以7分之差戰勝76人。

賽後根據統計，這場比賽湖人贏球之後，是湖人自2020年3月4日以來，首次擊敗76人，值得一提，那場比賽76人中鋒Joel Embild同樣因受傷關係缺陣。


湖人本場比賽Anthony Davis攻下23分為全隊最高，並外帶19籃板4助攻4阻攻，LeBron James得到20分8籃板6助攻，Austin Reaves貢獻14分6籃板5助攻，Spencer Dinwiddie 挹注來到湖人隊後的新高11分。76人方面Tyrese Maxey 攻下27分3助攻，Kelly Oubre Jr. 得到19分6籃板3助攻，Tobias Harris 貢獻16分13籃板4助攻。

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