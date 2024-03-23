28歲帥氣男星罹癌化療停工！「頭髮、眉毛全掉光」 憔悴模樣曝光
28歲的香港男星文頌男（KOBA）以帥氣模樣為人所知，外界對他的印象是濃眉大眼，活力十足，去年突然消失在螢光幕前2個月，直到12底時才在社群媒體上發文，提到罹癌一事，需要全面停工接受化療，確診罕見疾病尤文氏肉瘤，積極抗癌的他，時常拍攝影片與粉絲分享抗癌心路歷程，近日在社群媒體上貼出近況照片，與過往模樣相差甚遠，不僅沒有頭髮，就連眉毛也沒了，讓人看了非常心疼。
記者吳雨婕／綜合報導
文頌男近期在IG發文，提到收到朋友的鼓勵，讓他更有動力去堅持戰勝病魔，照片中原本有著帥氣髮型的他，如今頂著光頭，天生的濃眉大眼，只剩大眼還在，讓他自嘲：「我沒有頭髮，還變成無眉男。」雖然語氣樂觀，但讓人忍不住心酸，擔心他是否在強顏歡笑。從他的IG可以看到，文頌男抗癌之路很痛苦，不僅時常得出入醫院複診，甚至一天跑兩間醫院，還得忍受身體不適，近期進行最後一次化療時，他也很擔心身體狀況越來越差，因為每次化療完都瘦好多，還得逼自己要顧到營養。
文頌男是節目《不正常愛情研究所》的主持人，去年10月時突然消失，直到去年12月他才在IG上發文透露，診斷出罹患罕見疾病尤文氏肉瘤，腫瘤位置壓迫到神經，時常會感到疼痛，行動也跟著受到影響，幾乎只能躺在床上休養，先前停工2個月，是因為已經開始進行化療，且因為停工的關係，處於零收入的狀況，面對龐大的醫療費用，他只能在社群媒體上籌措醫藥費。
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