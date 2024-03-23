經濟部圖卡稱「烘焙坊用電700度以下」 傅崐萁曬證據打臉了

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傅崐萁表示，經濟部昨天拿納稅人的錢製作了一批精美的圖卡，試圖說服全民「漲價有理，政府無罪」，替漲電價帶來的衝擊粉飾太平。其中最引人矚目的焦點是「小店家電費以實際店家舉例」，當中列出北部連鎖烘培坊每月用電700度以下，根本天方夜譚，堪稱省電奇蹟，比扯鈴還扯。
傅崐萁指出，1台烤箱1個月大約耗費300多度的電，粗估3台就是逼近1000度，再加上冰箱約6、700度，還有攪拌機、發酵機、冷氣、電燈等，請經濟部公布哪間麵包店每月用電700度以下，要不是沒營業，就是烘培坊自己有核子反應爐。
傅崐萁說，麵包店實際用電到底多少，他找出來相關報導，《自由時報》在2012年那波漲電價時曾經做過報導，標題就是「麵包店用電量大」，當時吳寶春師傅每月電費落在13至15萬之間，漲價後每月多5萬元電費；《TVBS》今年2月報導，一般麵包店一個月用電量大約是5000多度，一個月電費超過2萬2，但現在傳出4月電費又要調漲，店家成本又要增加。某連鎖麵包店老闆說：「我們中央工廠，現在本身一個月電費就要30萬，所以若再調漲會相當吃力。」
傅崐萁提到，另外恭喜茶葉蛋榮登經濟部的「統一度量衡」，用這種「無痛分娩式」的文宣來欺騙全民。政府漲電價，同時拿超收的稅去補貼台電1000億，這難道不是扒人民兩層皮嗎？