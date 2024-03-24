獨／突襲「亞尼克生乳捲」工廠！整牆中澤奶霜　光泉鮮奶僅調和用

本周咖啡、冰品優惠！7-11美式25元、棒棒冰15元　全家霜淇淋30元

▲本周咖啡優惠、冰品好康一次看，全家霜淇淋平均30元，7-11濃萃美式寄杯平均25元，星巴克買一送一再加碼，證件有「2、6」爽喝。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠、冰品好康一次看，全家霜淇淋平均30元，7-11濃萃美式寄杯平均25元，星巴克買一送一再加碼，證件有「2、6」爽喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周日高溫熱爆了，南部6縣市更可達36度，未來一周暖熱如夏，提神冰咖啡、消暑霜淇淋都有好康。《NOWnews》整理本周咖啡、冰品優惠（3月24日至3月30日），7-11濃萃美式買7送7可寄杯，APP每日凌晨0時更新補貨上架，通常6小時內都搶得到；全家周一限定單品咖啡第2杯9元，同樣能寄杯；星巴克買一送一再加碼，證件對中「2、6」爽喝兩天。每杯原價、平均特價、折扣精算，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月24日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）

◾義美草莓消化餅冰淇淋買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
◾百吉棒棒冰第2件2折，6折（原價25元、特價15元）
◾百吉巧克力脆皮／布丁雪糕第2件2折，6折（原價30元、特價18元）
◾Niseko紅茶奶蓋雪糕加10元多1件，6.3折（原價40元、特價25元）
◾冰戀雙旋冰淇淋8支222元，6.9折（原價40元、特價28元）
◾ioio蒟蒻飲買1送1，5折（原價48元、特價24元）

▲7-11門市咖啡、冰品優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市咖啡、冰品優惠。（圖／業者提供、記者整理）
📍門市｜3月20日至4月2日
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾精品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）

▲厚乳拿鐵、濃萃系列任選第2杯半價。（圖／業者提供）
▲厚乳拿鐵、濃萃系列任選第2杯半價。（圖／業者提供）
📍門市｜3月24日、3月29日至3月31日（指定支付）
◾芋香牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價49元、特價37元）

📍APP｜3月20日至3月29日
特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）

▲芋香牛奶霜淇淋第2支半價。（圖／業者提供）
▲芋香牛奶霜淇淋第2支半價。（圖／業者提供）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾冰伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）

▲APP線上寄杯有「高雄櫻花季」優惠。（圖／業者提供）
▲APP線上寄杯有「高雄櫻花季」優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結

▲至4月2日前，每周五六日享氮氣咖啡第2杯1元。（圖／業者提供）
▲至4月2日前，每周五六日享氮氣咖啡第2杯1元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜3月24日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
加10元送Pocky香蕉棒1盒
◾牧場直送4.0牛奶雪糕2支50元，6.3折（原價40元、特價25元） 

▲全家霜淇淋、特濃拿鐵第二件10元。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋、大杯特濃拿鐵第二件10元。（圖／全家提供）
▲牧場直送4.0牛奶雪糕平均25元。（圖／業者提供） 
▲牧場直送4.0牛奶雪糕平均25元。（圖／業者提供） 
📍門市｜即日起至4月2日
◾泰式厚椰拿鐵69元，8.1折（原價85元）
◾泰式厚椰可可79元，8.8折（原價90元）
◾泰式綠奶茶49元，8.9折（原價55元），優惠至4月16日

📍APP｜限3月25日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
▲全家APP周一限定單品咖啡2杯119元。（圖／翻攝畫面）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

📍APP｜即起至4月2日
◾大杯美式買43送27，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買43送27，6.1折（原價55元、特價34元）

▲萊爾富咖啡買43送27杯。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富咖啡買43送27杯，共70杯寄杯優惠。（圖／萊爾富提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
慶祝26周年的星巴克，除了「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗玩遊戲領買一送一優惠券，本周四、五限定加碼（3月28日、3月29日），活動當天上午11時至晚間8時，只要任一證件有「2、6」 數字，到全台門市買特大杯享買1送1，優惠品項不包含星冰樂等部分商品。

📌「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗（點此連結）

▲證件對中「2、6」，星巴克買一送一。（圖／業者提供）
▲證件對中「2、6」，星巴克買一送一。（圖／業者提供）

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