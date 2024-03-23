莫斯科恐攻釀60死！外交部譴責、呼籲非必要暫勿前往俄羅斯
俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex）於22日當地時間晚上九點左右發生恐怖攻擊事件，目前已知造成逾60人死亡、百餘人受傷，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱犯案。外交部今（23）日對恐怖組織針對平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾嚴重傷亡，表達嚴正譴責，並對罹難者及家屬表達哀悼之意，並籲請國人倘非必要暫勿前往俄羅斯。
記者呂炯昌／台北報導
外交部表示，經我國駐俄羅斯代表處聯繫瞭解，目前暫無我國旅俄僑民受波及，駐處也會持續密切關注情勢發展，並與在當地的我國民眾保持密切聯繫。
外交部提醒，俄烏戰爭尚未止息，相關地區局勢依然不穩定，外交部籲請國人倘非必要暫勿前往俄羅斯；如因商務、留學等因素必須前往，請務必提高警覺。我國駐俄羅斯代表處也將持續更新相關安全資訊，在當地國人倘遇急難狀況需要協助，可聯繫外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095，或撥打駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話：自俄國境外請撥：+7-969-008-6111；自俄國境內請撥：8-969-008-6111，以獲得必要的協助。