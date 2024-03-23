搭車免關籠！北捷寵物友善列車擴大舉辦　獸醫籲帶貓出門前多評估

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北捷表示，寵物友善列車班距約為1至1.5小時1班，沿途正常停靠各站，每位旅客皆可搭乘；為維護旅客權益，寵物友善列車為加發列車，並未調整現有時刻表，原有乘車時段不受影響，旅客如想搭乘一般列車，請在月臺等候下一班車即可。活動當日攜帶犬、貓搭乘的飼主，進站時請將寵物妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。
不過，獸醫師林子軒在臉書粉絲團「貓行為獸醫師林子軒」指出，身為一個職業的貓行為獸醫師，基於風險考量，他對這個活動不免感到擔憂。
林子軒指出，雖然台北捷運公司強調，當日車廂內備有保全、清潔人員及寵物訓練師。且呼籲攜帶寵物者請於搭車前完成寵物登記、疾病預防注射及除蚤預防藥物等。但事實上，「貓遇到狀況時多半是措手不及，不要說現場備有寵物訓練師，我當下坐在你旁邊也沒用」；另外，就目前台灣貓隻傳染病的傳播率，以及預防針與晶片的注射比例來看，他認為這些呼籲都是給主辦單位求心安的而已。
林子軒表示，無論貓的個性與經驗如何，今天貓只要不是在自家私人的封閉空間中活動，貓受到驚嚇、逃脫、染病、受傷，甚至是死亡的風險就是大大增加。若你的貓活潑好動、熱愛探險，你應該打造一個安全且有趣的環境，而不是便宜行事直接上個胸背帶就帶他出門，卻沒有任何安全防護措施。
林子軒表示，「你該知道，玩是貓的事，安不安全則是你的事。」貓聚、寵物展，還是這類公開的活動，甚至是前往醫院的路上，突如其來的意外事件從來都沒少過。建議大家帶貓出門前多審慎評估，三思而後行。