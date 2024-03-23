莫斯科遇襲、蒲亭遲未發表演說！分析：因忽略西方示警而覺得難堪
俄羅斯22日爆發近20年來最嚴重恐攻事件，莫斯科郊區的一間音樂廳遭伊斯蘭武裝槍手闖入掃射，還引燃爆裂物造成大火，奪走至少60條人命、破百人受傷。截至發稿時間為止，俄羅斯總統蒲亭尚未公開發表任何言論，只透過克里姆林宮下達指令。有美國退役將領分析，蒲亭不排除是因為忽視西方事前的預警，現在覺得難堪。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
本月稍早美國駐俄羅斯大使館曾發布警報，聲稱情資顯示，莫斯科將遭遇恐怖攻擊，呼籲在俄國的美國公民提高警覺、避免前往人潮擁擠的地區，但有關說法當時遭蒲亭駁斥，指控這是來自西方的「勒索」、「挑釁」，為的是破壞俄羅斯社會的穩定。
美國國務院發言人沃森（Adrienne Watson） 表示，情報顯示攻擊將發生在俄國首都，鎖定包含音樂會在內的大型集會場合，美國當時也是基於「警告義務」，有必要通知潛在的受害者（俄國），某種「可信的」、「迫在眉睫的威脅」將至，無論對象是否為美國公民。
《CNN》引述美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）的分析，認為蒲亭之所以仍保持安靜的原因，可能是因為感到丟臉：「他的情報單位獲得（美方提供）情資，知道會發生一些事。情資甚至明確的說，音樂會之類的場合將遭受攻擊，但他卻什麼都沒做…他覺得很難堪，收到來自西方的情報，卻沒有採取行動。」