連立委都騙？總統府憲兵自戕哨表超血汗 徐巧芯爆：只給漂亮數字
戍守總統府維安的憲兵211營三連古姓上兵於3月1日執勤時持槍自戕身亡，但憲指部曾聲明執勤士官兵均依規定「站二歇六」，昨天古男事發前血汗哨表曝光，確實曾「站二歇二」，且常「站二歇四」，憲兵部事後回應，正進行審視研討，務求衡平士官兵差勤，未否認血汗班表。對此，國民黨立委徐巧芯今（23）日也說，國防部提供給她的211營整體的勤務統計表也是相當漂亮的數字，與她們了解的情況並不相同。
記者林怡昕／台北報導
總統府一名古姓憲兵3月1日晚間執勤時自戕身亡，同袍爆料古男業務繁重，每天站4到5班哨，甚至站二歇二（站2小時休息2小時），且常站二歇四，甚至輕生前一天除了3班正哨，還有3班附加哨（待命班）。
據《壹蘋新聞網》報導，徐巧芯表示，第一時間她就有質詢這個問題，但是國防部都說有遵守「站二歇六」的原則，提供給她的211營整體的勤務統計表也是相當漂亮的數字，與她們了解的情況並不相同。
徐巧芯說，後續被揭露身前站哨表細節以後，國防部才突然改口「審視研討」，但卻仍然不願正面回應該員的站哨時間到底有沒有符合規定；過去提供給社會外界的資料真實性如何也令人起疑。
徐巧芯表示，近期發生好幾起軍人自傷案件，令人相當遺憾，會向國防部要求提供該員的站哨表，釐清事實真相。