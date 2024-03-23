大S遭控暗算汪小菲！經紀人回應「張蘭陰謀論」：這話合理嗎？
中國富商汪小菲昨（22）日疑似趁著酒意，兩次硬闖大S豪宅住處，並直指大S有長期濫用藥物的習慣，報案到一半卻又火速離開，對此大S回應「毛髮、尿液精密鑑定結果並無任何不法情事」，然而，張蘭隨即開直播護子，直言汪小菲是被暗算了，「這是個大陰謀！」對此，大S經紀人略顯無奈，「昨天人在家中坐，禍從天上來，還一個晚上來兩次。」並反擊張蘭的說詞，「這話合理嗎？ 」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨晚汪小菲鬧事後，張蘭火速開直播表示，「這是一個大陰謀，汪小菲被暗算了，非常大的陰謀！」並直指是大S故意激怒汪小菲，才會惹得汪小菲跑去大S的豪宅。張蘭還說，汪小菲其實最在意名聲，之所以會如此焦慮的心情，全是因為大S「引狼入室」，而這匹狼就是具俊曄，最後更激動直呼：「他們一次一次的上頭條！你們憑什麼上我們的頭條！你們憑什麼消費我們14億人的價值觀。」
對此，大S經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，「昨天人在家中坐，禍從天上來，還一個晚上來兩次。」語氣相當無奈。針對推保母一事，經紀人則指出，「S家門口隨時都有記者蹲點，也都知道司機車牌號碼，他們說徐家1家6口衝去汪小菲租屋處打架搶人這話合理嗎？不會馬上被拍嗎？」
提到具俊曄被說是狼，經紀人也忍不住反擊，「歐巴5月4日在台北華山個人售票演出已經如火如荼展開，3月26日開始售票，歡迎大家來現場確認這隻狼有沒有在韓國？」最後經紀人無奈說到，「我們真的疲於奔命，真心希望能安然落幕。」
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