鞋槓人生／開箱Devin Booker聯名鞋款！專業鞋頭曝起初外界不看好

專業鞋頭18哥首先在節目透露：「Booker由於被許多人稱為是Kobe的傳人，已經想說要出他的專屬聯名鞋款非常久一段時間，大概從去年年底，就開始有相關廣告的出現，儘管一開始外界不看好，但是推出之後卻是非常搶手，目前3種顏色都賣得相當理想。」
AREA02的大隻哥則是隨後提到：「就自家的平台來看的話，一開始真的許多人不看好，但是在明星賽Devin Booker穿了之後，後面聲勢也越來越強，現在甚至有一些炒價的空間。Booker這雙鞋子目前定價4400也不算太貴，以實戰鞋來說算是滿合理的價位。」
至於主持人呂佳宜問到，球鞋到底該如何保養，才能穿得更長久、鞋子壽命越長，18哥則是表示：「不管是怎樣的鞋子，如果拿去打室外場的話，肯定會耗損比較大，如果一雙鞋要穿得長久的話，當然打室內木頭地板會耐磨很多，所以正常在室內使用的話，鞋子壽命就能夠維持得很長。」
至於節目最後18哥與大隻也在現場加碼預測本賽季NBA總冠軍，18哥認為湖人隊能夠奇蹟奪冠，至於大隻則是看好東區強權塞爾提克拿下最高殊榮，究竟本賽季NBA哪支球隊夠成功奪冠，2人的預測分別又準不準呢，歡迎讀者朋友可以在留言區分享您的看法。
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