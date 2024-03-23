獨／突襲「亞尼克」生乳捲工廠！整牆中澤奶霜　真有光泉鮮奶空罐

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亞尼克從自家釋出的影片中就有看到「光泉鮮奶」，也因此成為被攻擊的痛點，被認為用料不實。關於用料，亞尼克向來信心滿滿，面對《NOWnews》記者突襲查訪也不閃躲，沒有收起充滿話題的光泉鮮奶空罐，可以知道確實有加入在奶霜中進行調配。記者實際突襲進入物料區，確實有看到光泉鮮奶，但也看到相當大比例出產地來自日本的「中澤奶霜」原物料，與官方之前解釋會用少量的鮮奶進行口味上的調整相符。
內部人員提到，使用鮮奶其實就是為了調和口味，生乳捲內的內餡，相當大的比例是以中澤奶霜為主要材料，加入非常少量的鮮奶，甚至比糖還少的光泉鮮奶來讓口感更加輕盈，且該配方據稱已經使用11年，一直沒有變過，面對被質疑混料，亞尼克也只能無奈喊冤表示，從來沒有刻意隱瞞，且因為比例相當相當低，所以沒有特別去溝通。
另外，為了維持生乳捲的品質，吳宗恩表示至今還是不考慮使用「冷凍」的方式，雖然冷凍可以延長保鮮期，但冷凍後再吃的口感，烘焙職人出生的吳宗恩搖頭說「還是不行」，因此至今店內依舊只販售保存期限只有3天的「冷藏」生乳捲。而工廠為了維持每一條口味的品質，已經採用半機械化設備，關鍵的內餡，使用機器在蛋糕上攤平相同重量的奶霜，避免有內餡塗抹不均的情況發生，之後再由人工捲起後交由機器裁切，在裁切裝入盒子內。
中澤奶霜是什麼？有多厲害嗎？
記者突襲亞尼克生乳捲工廠，在機密打奶室裡發現擺滿了「中澤奶霜」，而亞尼克對手、號稱「生乳捲中的勞斯萊斯」的Gelovely，用的也是中澤奶霜。中澤奶霜是什麼？亞尼克說明，中澤奶霜有以下3點超厲害：
1.乳源來自北海道，北海道是日本數一數二頂級乳源地區
2.中澤的奶霜製作技術相對成熟、優異
3.奶霜乳脂含量相對較低，化口性佳，吃起來更清爽，亞尼克13年前開發時試過N種，發現它們最適合台灣人的口味
中澤奶霜有多貴呢？亞尼克透露，如以自家進貨的原料相比，「中澤的成本是比歐洲進口的原料貴至少2~3倍」。而記者查詢烘焙材料行，發現一般烘焙常用的安佳鮮奶油1000ml售價約225元，而中澤奶霜1000ml則是約450元，中澤奶霜售價貴了一倍。