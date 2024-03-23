全聯最強不只60元便當！公認「隱藏王牌」是它　內行認了回購10次

粉紅超跑到北港朝天宮！精選當地獨有美食　牛肉湯連金曲歌手也愛

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖今日中午抵達北港朝天宮，本篇跟著媽祖吃當地美食，精選當地獨有小吃。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖今日中午抵達北港朝天宮，本篇跟著媽祖吃當地美食，精選當地獨有小吃。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）

記者葉盛耀/綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開進香活動，「粉紅超跑」鑾轎於今（23）日中午約12點抵達北港朝天宮，並湧入超過20萬名信眾朝聖，廟方也請出「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，並等待明（24）日0點10分舉行進火儀式。信眾們朝聖之外，也可就近試試周邊美食，像是煎盤粿、假魚肚等，都是別處吃不到的小吃，另外，還有60年歷史的牛肉湯，受到原住民女歌手阿爆（阿仍仍）也公開大力推薦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍陳家煎盤粿、阿婆煎盤粿
北港更是擁有眾多且獨有米食文化，其中的「煎盤粿」對當地人來說極具代表性，不少人直接買來當作早餐。所謂煎盤粿，就是以米來製作成糕粿(米粿)，通常是會在煎盤上以豬油煎香表面之後，再加上滷豬腸、香腸、糯米腸等再淋特製醬汁，吃時可依喜好加上蒜泥、辣醬等。吃時通常會再點一碗豬血湯。

店家資訊
陳家煎盤粿
地址雲林縣北港鎮光明路46號
電話0938-763-938

阿婆煎盤粿
地址：雲林縣北港鎮光明路92號
電話：0989-487-799

▲「煎盤粿」對北港當地人來說是極具代表性的小吃，當地有不少攤家，圖為陳家煎盤粿。（圖／翻攝陳家煎盤粿臉書）
▲「煎盤粿」對北港當地人來說是極具代表性的小吃，當地有不少攤家，圖為陳家煎盤粿。（圖／翻攝陳家煎盤粿臉書）
📍煌明假魚肚
店址就位於朝天宮旁，熱賣一甲子歲月超過，所謂的假魚肚，其實就是豬皮，因為早期農業社會魚肚羹的鮸魚肚價格高，於是口感相似的炸過的豬皮來替代，因為豬皮有許多孔洞，吸附湯汁後品嚐更覺入味。可搭配滷肉麵或滷肉米粉。

店家資訊：
地址：雲林縣北港鎮中山路186號
電話05-783-5172

▲假魚肚羹是北港特有的美食。（圖／資料照，記者蘇榮泉攝，2019.08.12）
▲假魚肚羹是北港特有的美食。（圖／資料照，記者蘇榮泉攝，2019.08.12）
📍輝煌牛肉
北港朝天宮附近的博愛路上，傳承到第二代的牛肉店，最招牌菜色為每碗僅賣60元的牛肉湯，現燙牛肉加上鮮甜湯頭。曾多次獲得金曲獎獎項的原住民女歌手阿爆（阿仍仍）也曾於臉書「Abao阿爆（阿仍仍）」大推輝煌牛肉湯，提及「輝煌不愧是輝煌」，並提到滷牛肉必點，牛肉湯竟然可續。

店家資訊
地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號
電話：05-782-1980

▲輝煌牛肉的招牌牛肉湯每碗才60元，有滿滿好料。（圖／翻攝「Abao阿爆（阿仍仍）」臉書）
▲輝煌牛肉的招牌牛肉湯每碗才60元，有滿滿好料。（圖／翻攝「Abao阿爆（阿仍仍）」臉書）
📍北港李記鴨肉羹
離北港朝天宮步行約５分鐘，招牌的「生炒鴨肉羹」裡頭除了鴨肉，還有豐富的筍絲，除了有鑊氣，甜味也很高是這碗鴨肉羹最大特色。可再加入辣椒粉、醋等提味。建議也可點份鴨肉飯、鴨肉盤等菜色。

店家資訊
地址：雲林縣北港鎮公民路42號
電話：05-783-9568

▲北港李記鴨肉羹離北港朝天宮步行約５分鐘，最招牌菜色為「生炒鴨肉羹」。（圖／翻攝北港李記鴨肉羹臉書）
▲北港李記鴨肉羹離北港朝天宮步行約５分鐘，最招牌菜色為「生炒鴨肉羹」。（圖／翻攝北港李記鴨肉羹臉書）

白沙屯媽祖衝入北港朝天宮！震撼空拍曝光　20萬人齊喊「進喔！」

白沙屯媽祖今奔北港！百億進香團突現身　女老闆求姻緣：男的就好

00940淨值跌破10元申購價！她1碼寫錯申購失敗　謝白沙屯媽祖保佑

白沙屯媽祖「超神奇顯靈」！停駕乾德宮說話了　信徒聽完雞皮疙瘩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞