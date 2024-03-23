粉紅超跑到北港朝天宮！精選當地獨有美食　牛肉湯連金曲歌手也愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
北港更是擁有眾多且獨有米食文化，其中的「煎盤粿」對當地人來說極具代表性，不少人直接買來當作早餐。所謂煎盤粿，就是以米來製作成糕粿(米粿)，通常是會在煎盤上以豬油煎香表面之後，再加上滷豬腸、香腸、糯米腸等再淋特製醬汁，吃時可依喜好加上蒜泥、辣醬等。吃時通常會再點一碗豬血湯。
店家資訊
陳家煎盤粿
地址：雲林縣北港鎮光明路46號
電話：0938-763-938
阿婆煎盤粿
地址：雲林縣北港鎮光明路92號
電話：0989-487-799
📍煌明假魚肚
店址就位於朝天宮旁，熱賣一甲子歲月超過，所謂的假魚肚，其實就是豬皮，因為早期農業社會魚肚羹的鮸魚肚價格高，於是口感相似的炸過的豬皮來替代，因為豬皮有許多孔洞，吸附湯汁後品嚐更覺入味。可搭配滷肉麵或滷肉米粉。
店家資訊：
地址：雲林縣北港鎮中山路186號
電話：05-783-5172
📍輝煌牛肉
北港朝天宮附近的博愛路上，傳承到第二代的牛肉店，最招牌菜色為每碗僅賣60元的牛肉湯，現燙牛肉加上鮮甜湯頭。曾多次獲得金曲獎獎項的原住民女歌手阿爆（阿仍仍）也曾於臉書「Abao阿爆（阿仍仍）」大推輝煌牛肉湯，提及「輝煌不愧是輝煌」，並提到滷牛肉必點，牛肉湯竟然可續。
店家資訊
地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號
電話：05-782-1980
📍北港李記鴨肉羹
離北港朝天宮步行約５分鐘，招牌的「生炒鴨肉羹」裡頭除了鴨肉，還有豐富的筍絲，除了有鑊氣，甜味也很高是這碗鴨肉羹最大特色。可再加入辣椒粉、醋等提味。建議也可點份鴨肉飯、鴨肉盤等菜色。
店家資訊
地址：雲林縣北港鎮公民路42號
電話：05-783-9568