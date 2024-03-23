影／嗆裁判「抖音仔」被吹出場 Chris Paul：我質疑他權力太大了
在金州勇士今（23）日以111:123輸給印第安納溜馬隊的比賽中，勇士控衛「CP3」Chris Paul因在比賽的最後幾秒快速累計2次技術犯規，而被驅逐出場。Chris Paul賽後透露，他嗆NBA名哨「托尼兄弟」Tony Brothers「抖音仔（TikToker）」，之後又質疑對方握有太大的權力，這就他領到2個T的原因。
記者黃建霖/綜合報導
當時比賽已經大致底定，Chris Paul和Tony Brothers短暫交談後，突然被對方連賞2個技術犯規，遭到驅逐出場。連準備和對手握手的勇士主帥Steve Kerr臉上的表情都一頭霧水。
賽後Paul對此做出解釋，「Tony他和我說話，我回嘴嗆他是：『TikToker（抖音仔）』，所以我被吹了一個T，這是第一個T的原因。第二個則是因為我說他『擁有太多權力了』，所以我又被吹了1個。」
之後Paul後來在自己的Instagram上發布了一段對裁判Tony Brothers的TikTok採訪影片，不過他並未透露這代表什麼意思。過去Paul和另一名裁判Scott Foster也有很多恩怨，引起外界質疑後者在吹罰有Paul的比賽時，會故意針對他。
Chris Paul這一場出賽25分鐘，得到12分6籃板4助攻。勇士隊在過去5場比賽中輸掉了3場比賽，目前以36勝33負的戰績排名西區第10。
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