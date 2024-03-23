汪小菲大鬧大S豪宅！曾在《康熙》被爆料酒品　小S「3點」全說中

我是廣告 請繼續往下閱讀
2015年時小S在節目《康熙來了》的「鐵漢柔情汪小菲」一集中就曾透露他的酒品極差，不但喝醉酒以後很愛聊天，講話聲量還會隨著情緒越來越激動，興致一來還會拍桌，更提到汪小菲每次到他們家時狀態都很放鬆，放鬆到可以和岳母吵架。
針對汪小菲實名指控大S濫用藥物，大S的律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多「汪小菲開撕大S」相關新聞。