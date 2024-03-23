獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

汪小菲大鬧大S豪宅！曾在《康熙》被爆料酒品　小S「3點」全說中

▲汪小菲大鬧大S豪宅，小S曾在《康熙來了》中爆料汪小菲喝醉時激動又愛拍桌。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲大鬧大S豪宅，小S曾在《康熙來了》中爆料汪小菲喝醉時激動又愛拍桌。（圖／記者陳明中攝）

記者張一笙／綜合報導

汪小菲與前妻大S（徐熙媛）2人宛如八點檔的肥皂劇持續上演，昨（22）日汪小菲酒醉衝進警局鬧事，揚言實名舉報大S濫用藥物，此時的汪小菲不但眼神迷離，且疑似酒醉。事實上，汪小菲在中午直播時似乎就已喝醉，不僅在鏡頭前失控飆罵，更不斷吶喊：「封殺我啊！」有粉絲翻出汪小菲2015年上小S（徐熙娣）節目《康熙來了》時，小S就提過汪小菲酒品差，激動起來還愛拍桌。

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▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲前往大S家大鬧後又跑到警局實名舉報大S濫用藥物。（圖／記者陳明中攝）
大S本月20日就發文控訴前夫汪小菲曾拿「哈利波特精裝版」攻擊她，也曾失控家暴她與妹妹小S。汪小菲在大S懷胎9個月時陪同大S去產檢，途中因小小問題發生口角，小S試圖上前勸架卻被汪小菲一把推倒在地，大S見狀口頭制止汪小菲，汪小菲餘怒未消也把懷胎9個月的大S推倒在地，所幸「黑人」陳建州出手制止，事情才沒惡化。對此，汪小菲也在微博上反駁自證清白，表示：「我從來沒有動手打過妳。」

▲大S（右）20日發文控訴汪小菲（右）不僅婚內出軌，還在她懷孕時實施家暴。（圖／翻攝自大S微博）
▲大S（右）20日發文控訴汪小菲（右）不僅婚內出軌，還在她懷孕時實施家暴。（圖／翻攝自大S微博）
2015年時小S在節目《康熙來了》的「鐵漢柔情汪小菲」一集中就曾透露他的酒品極差，不但喝醉酒以後很愛聊天，講話聲量還會隨著情緒越來越激動，興致一來還會拍桌，更提到汪小菲每次到他們家時狀態都很放鬆，放鬆到可以和岳母吵架

▲大S發布長文後，小S首度回應。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S曾在2015年邀請汪小菲上節目《康熙來了》，還在節目中爆料汪小菲酒品差。（圖／翻攝自小S臉書）
針對汪小菲實名指控大S濫用藥物，大S的律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

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