陳勢安確診暴瘦！肌肉流失嚴重　開工身體狀況曝光

陳勢安日前推出個人專輯《走心的歌》，卻在發片日隔天確診，讓他不得不延期所有工作行程，儘管面對逆境，陳勢安依然展現積極正面的態度，笑說即使閉關在家休息期間，也監督著歌迷是否有聽新歌。而對於新歌的好成績，他感動直說：「很開心當時我在記者會許下的願望實現了！這件事情跟〈破風〉的歌詞一樣，沒有帶給我負面感受，反而讓我越戰越勇。」不過也因為確診，讓他整個人小了一圈。
記者吳雨婕／綜合報導
陳勢安表示確診期間，除了喉嚨不適，他的聲音難免受到影響，其中讓他感到最不舒服的則是嚴重的鼻塞，他形容「像溺水的感覺」，而他身上的肌肉也流失了一些，整個人變瘦了。由於剛發完專輯就生病，原先安排的行程不得不先取消，通告全數延後，陳勢安因為擔心需要休息的時間太長，所以更加認真地休養身體，表示每天都非常準時吃飯、吃藥和補充維他命，希望能夠早日康復，盡快與歌迷們見到面。
即便身體仍帶著些微不適，陳勢安還是在「高雄櫻花季」賣力演唱，帶給觀眾滿滿的活力，此外，他也宣布原本一發片就要舉行的簽唱會，確定延期到4月14日下午2點在台北遠百信義A13北面廣場，以及4月28日下午1點半在高雄夢時代1F幸福廣場、傍晚6點半在台中廣三SOGO百貨舉行。
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