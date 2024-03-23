莫斯科恐攻槍手乘白色轎車逃逸！該車事發前才轉手 警逮2位嫌犯
俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex），22日晚間發生大型槍擊事件，已知至少60人死亡、超過百人受傷，極端組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）坦承犯案。槍手目前仍在逃，俄羅斯媒體披露，警方鎖定一輛槍手們搭乘的白色轎車，該車後來已被攔下，車上有兩人被捕，不過是否涉案仍待釐清，將進一步追查槍手行蹤。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這起事件是俄羅斯近20年來，死傷最慘重的一樁攻擊，多名槍手持自動步槍朝民眾掃射，還扔擲手榴彈或燃燒彈等物，造成大火。俄羅斯總統蒲亭已與莫斯科地區州長沃羅比約夫（Andrey Vorobyov）、負責社會事務的聯邦副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）、衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko ）等人召開緊急會議，3人也向蒲亭匯報了針對受害者的後續援助情況。
呼羅珊伊斯蘭國坦承犯案，並聲稱施襲者「都已平安返回基地」。有美方官員表示，根據掌握情資，確實是呼羅珊伊斯蘭國實施了此次恐怖攻擊。
而俄羅斯Telegram頻道Baza指出，根據行車紀錄器畫面，多名槍手在犯案前從一輛白色雷諾轎車下車，犯案後又搭乘該車逃逸。該輛白色雷諾後來在布良斯克州（Bryanskaya）蘇拉日區（Surazhsky）被警方攔下，車上有兩人被拘留，另有4人逃跑，被拘留者是塔吉克公民，不過警方還要確認他們是否與恐怖攻擊有關，也有說法稱槍手途中又換車逃逸。
俄羅斯媒體報導，該輛白色雷諾的車主聲稱一週前將車出售給妻子的兄弟，對方在恐攻前一小時曾打電話要求將車輛登記註銷，說是「有朋友要用車」，之後就發生恐怖攻擊。