高雄鋁工廠氣爆釀2死6傷 陳其邁趕赴探視：協助醫療事宜
高雄市湖內區1間鋁工廠， 今（23）日上午疑在灌模作業期間，因降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，總計釀2死6傷。市長陳其邁獲報立即取消取消行程趕赴醫院探視傷者，強調市府會協助後續補助及醫療事宜。並指示衞生局啓動大量傷患應變機制，協助消防局分送鄰近急救責任醫院收治事宜。目前高雄勞檢處已勒令停工，並對該公司開罰30萬元罰鍰。
記者郭凱杰／高雄報導
今天上午8時23分湖內區中山路某工廠發生工安意外，事發現場共有8人送醫，其中2名泰國籍工人OHCA，送醫後仍身亡，剩餘6人中2人意識模糊、4人意識清楚，後續2名傷者已出院。事故原因後續由相關單位調查中。市府也指示相關局處立即投入搶救，包括勞工局、警察局、環保局、衛生局EMOC、社會局及湖內區長等，共出動15車33人前往搶救。
陳其邁表示，這起火災涉及違反職業安全相關的這些法規，後續也會來釐清相關責任，也希望我們的傷者能夠盡速復原，市府也會全力的協助。
高市府表示，陳其邁得知後立即指示警消相關局處全力投入搶救工作，並前後趕往台南成大醫院、新樓醫院，探視關心傷者，表示將協助罹災傷亡移工後續補助及醫療事宜。
勞工局指出，勞檢處已勒令現場立即停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項及職業安全衛生設施規則第180條，並處以最高30萬元罰鍰。後續除慰助傷者及協助後續醫療外，分派職災個案管理員赴各醫院慰助罹災者及其家屬，對於罹災傷亡移工，將與泰國駐台辦事處協助往生移工家屬處理後事，並確保其職災補償權益。