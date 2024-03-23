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林襄約小龍女泡湯「狂換姿勢」！含淚奉茶給學姐　養眼畫面曝光

▲林襄（左）約小龍女的學姐小珍奶泡湯，兩人還不斷狂換姿勢給大家福利，但在此之前，林襄竟然含淚奉茶給學姐，讓沈玉琳笑到不行。（圖／TVBS提供）
▲林襄（左）約小龍女的學姐小珍奶泡湯，兩人還不斷狂換姿勢給大家福利，但在此之前，林襄竟然含淚奉茶給學姐，讓沈玉琳笑到不行。（圖／TVBS提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

由沈玉琳和啦啦隊女神林襄主持的網路節目《威廉沈歡樂送》近日成功邀請到林襄的小龍女學姐小珍奶一起泡湯，兩大宅男女神震撼合體，而且都帶來彼此剛出爐的寫真。結果林襄不僅體驗到懲罰「冰火五重天」，還被迫接受一邊奉茶給學姐、一邊被電療的命運，讓她痛到一度落淚。

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林襄日前推出「沉浸式VR無死角360寫真」，自爆當天為了拍攝，現場更出動了72個鏡頭捕捉細節，嚇得沈玉琳驚呼：「這個絕對是寫真史上最大的突破與創舉！簡直是人類文明的巔峰！」現場林襄也和沈玉琳共同體驗了寫真中的互動功能，讓沈玉琳大讚：「何德何能可以跟林襄一起跳舞，祖墳真的是會冒青煙！這可以說是2024林襄對世界最大的貢獻了吧！」全場頓時哄堂大笑。

▲威廉沈歡樂送0323。（圖／TVBS提供）
▲林襄（右）與學姐小珍奶（中）合體性感泡湯，還不斷變換姿勢給大家福利。（圖／TVBS提供）
此次的《威廉沈歡樂送》請到了林襄未來的啦啦隊學姐小珍奶，而節目也特別安排一段「電熱茶」的橋段，讓林襄手貼電療片奉茶給學姐小珍奶，沒想到主持人沈玉琳一個手滑，電力調到9段，讓林襄痛到在鏡頭前掉淚。

兩位實力派寫真女神在主持人沈玉琳的起鬨下，當場展示起拍攝寫真時的各種姿態，更在最後的互動遊戲中上演性感濕背秀。更多養眼內容，請鎖定本週的《威廉沈歡樂送》YouTube節目的播出。

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▲威廉沈歡樂送0323。（圖／TVBS提供）
▲林襄（左）在節目安排下奉茶給小珍奶（右），結果痛到飆淚。（圖／TVBS提供）

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