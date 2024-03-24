三級片女神激戰方中信！張慧儀53歲變這樣 遭老外當眾掀裙超淡定
馬來西亞女星張慧儀，早年因演出王晶執導電影《強姦3 OL誘惑》及《原始武器》獲封「性感女神」，她在《強姦》片中與港星方中信激情演出，令影迷印象深刻！今年53歲的張慧儀仍然風韻猶存，近日她穿著漢服「馬面裙」在北京天壇拍照時，被外國男子「掀裙」細看裙子花紋的影片引起熱議，但張慧儀本人並不介意，還與對方仔細介紹東方文化。
記者黃雅琪／綜合報導
張慧儀1992年參加馬來西亞怡保區華裔小姐獲得冠軍，後來進入香港娛樂圈發展，演出過《包青天之泣血鳳凰》皇后、《西遊記》大蜘蛛精詩詩、《西遊記 (貳)》萬妖女王、《我和殭屍有個約會II》及《影城大亨》等影視作品。
2003年，張慧儀與未婚夫因感情問題大打出手後，萬念俱灰下她宣布退出香港娛樂圈，張慧儀先回到馬來西亞發展，再轉往中國大陸開拓健康食品生意，並在育幼院收養一名兒子Hanson（張晃維）。
近年張慧儀開始復出幕前，除了錄製綜藝節目、客串戲劇，2023年還參演電影《爆裂點》演出張家輝的前妻；網路平台上也相當活躍，張慧儀在抖音化身「美妝部落客」教學港式妝容，更分享自己不是「不婚主義者」而是「幸褔主義者」，呼籲女性要獨立自主、做自己，不要被世俗價值觀綁架。
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