推廣智慧創新 沙崙智慧綠能科學城團隊進軍橡塑膠工業展
沙崙智慧綠能科學城辦公室率新創團隊參展臺南首屆橡塑膠工業展，向業界展示AI智慧製造與智慧醫療應用的解決方案，期能透過推廣與媒合，促成橡塑膠產業隱形冠軍與頂尖新創合作，創造產業升級與人才交流的契機。臺南市長黃偉哲也邀請新創團隊展出，希望透過軟體技術與新產品開發，向國內與國際買家展現臺南在橡塑膠工業的未來發展潛力。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市長黃偉哲指出，臺南不只有先進科技產業，還有傳統產業隱形冠軍的聚落。以橡塑膠工業為例，臺南約有1500多家，粗估占全國產值的六成。所以這次策展不僅得到六大產業同業公會的支持，也希望透過軟體技術與新產品開發，向國內與國際買家展現臺南在橡塑膠工業的未來發展潛力。
經發局長林榮川表示，橡塑膠工業展的市府主題區，特別邀請沙崙科學城的兩家科技新創參展，分別是製造行動疫苗冰箱的金祐國際，與電腦輔助塑膠工程模擬的智恆創新。兩家公司均設址於沙崙資安大樓的臺灣科技新創基地南部據點 (TTA South)，並與相關產業有長期的合作經驗。
林榮川認為，沙崙智慧綠能科學城不僅著重前瞻技術的研發，進駐的研發單位也想要與在地產業異業合作，臺南市經發局將與經濟部能源署等中央單位合作，持續推動傳統產業在數位與永續的雙軸轉型，並媒合更多新創與隱形冠軍產業互動，創造產業多贏局面。
金祐國際為2019年工研院新創大賽的冠軍，總經理吳清吉表示，行動疫苗冰箱可透過太陽能發電，並可在中斷電源的情況下，維持疫苗儲存所需溫度至少五天。背後的許多零件與技術都來自臺南的在地空調與橡塑膠工業，期待能與更多志同道合的產業合作。