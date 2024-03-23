為監視器案槓上！李四川不忍了　嗆柯文哲「8年漠視才有今結果」

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對此，李四川稍早在臉書發文直指，柯文哲說忍了台智光8年，但自己看來，因為柯8年的漠視，才產生今天的結果，「你不但沒有把母約解掉，還在106年把警察局的監視器全部與台智光再訂定一個專案網路的子約，109年在這專案子約訂明3M費率月租費2200元」。
「問題不在速率，問題在於費率。不必問蔣市府，所有的答案都依照柯市長製定的。」李四川再指，在柯文哲編列112年警察局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以柯的預算才會編4.6億，但柯留給蔣市府因複議失敗，議會但書要求全部都要用3M，所以依照你簽的專案子約2200元，加上今年增加的量，當然就要編5.5億（後來議價後約5.02億）。
李政軒則表示，請柯主席不要迴避問題、不要左閃右躲、不要模糊焦點、不要轉移話題，直接正面回答一個問題就好，「為什麼現任市府發現，在您任內，明明已經有原有契約可以議價，還要特別簽訂警察局的《專案費率合約》，且為什麼設定3M費率為2200元？」
李政軒說明，是柯前市府訂定的專案契約與後續議價結果，導致3M費率為2200元價格的事實，柯主席以「省錢」自居，既沒有省錢，也不該省了自己的責任，「更何況，最重要的是，已有原有契約，為何另立專案契約？啟人疑竇之處，何時要面對並說明？」
李政軒進一步說明，市府發現，106年柯市長另外跟台智光訂定一個特別針對警察局的專案費率合約，這個約在109年第一次將3M費率訂定為2200元，「請問柯主席，既然以理性務實科學自詡，能不能跟各界說明，這個費率是依照什麼標準、怎麼訂出來的呢？」
李政軒表示，柯主席今日質疑的2M要換成3M，是因為他任內訂下的汰換監視器數量也需要符合3M頻寬。李政軒說明，柯市府規劃的監視器汰換計畫在柯市府任內根本沒有執行完，這個計畫在蔣市府任內接續汰換的200萬畫素相機自然就都得符合議會但書，搭配3M的網路頻寬。柯主席是不是又忘記了？
李政軒補充，在柯任內108年委託台灣世曦工程顧問公司進行監視器汰換規劃設計和監造服務，當時就提出若要使用200萬畫素的監視器，就須配上3M頻寬的結論。監視器在柯規劃下已經汰換為200萬畫素，請問柯前市長的作為是什麼？即使不汰換為3M，3M也佔了所有監視器的23％，難道就可以把費率訂到2200元？
李政軒說，事實如此清楚，竟然還能責推蔣市府，令人匪夷所思。相較之下，蔣市府關心費率的合理性，多次議價，讓台智光讓步降價，省下預算，柯前市長看看當初的3M定價，與如今相比，再與市場相比，或許可以有所省思。