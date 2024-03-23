莫斯科恐攻增至93死！俄聯邦安全局逮11人 稱嫌犯與烏克蘭有聯繫
俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex），22日晚間發生大型槍擊事件，俄羅斯官方媒體報導，目前死亡人數已經上升至93人，另有140多人受傷。由於傷者中有60人傷勢嚴重，死亡人數很可能還會再增加。俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，已經拘留了11位嫌犯，包括4位直接參與恐怖攻擊的槍手，更稱嫌犯與烏克蘭有相關連繫。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，俄羅斯調查委員會公布最新死傷統計，已知至少93死、140多人受傷，俄羅斯調查委員會並且預計死傷人數還會繼續上升。
俄羅斯聯邦安全局向俄羅斯總統蒲亭報告最新案情時表示，已經拘捕了11位嫌犯，包括4位直接參與恐攻的嫌犯。俄羅斯聯邦安全局更指出，嫌犯在實施攻擊後，試圖逃往俄羅斯與烏克蘭的邊境，並且與烏克蘭方有相關連繫。不過，俄羅斯聯邦安全局也表示，調查還在進行中。
俄羅斯調查委員會公布了數張據稱是槍手犯案時使用的槍枝與彈藥的照片。初步調查顯示，槍手在音樂廳內使用了易燃液體縱火，似乎沒有使用炸彈。
俄羅斯方尚未定調此次攻擊是由極端組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）犯案，雖然呼羅珊伊斯蘭國已經聲稱對襲擊負責。與俄羅斯開戰2年多的烏克蘭已否認與這起事件有關，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社群平台X上發文強調，烏克蘭從未訴諸過恐怖手段，並擔心俄羅斯會以這次襲擊為藉口，進一步擴大對烏克蘭的軍事行動。
至於之前俄羅斯媒體稱警方在攔下的白色轎車中逮捕了兩位嫌犯，是否包括在俄羅斯聯邦安全局所說的11位拘留嫌犯之中，目前還不清楚。