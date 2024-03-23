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T1／林秉聖、庫薩斯衝突！戰神100:94擊敗海神　喬伊斯嗆聲記住了

▲本場比賽21投10中、攻下25分的林秉聖，在受訪時表示，稱和庫薩斯之間的衝突，有激勵到自己和球隊，促使球隊完成逆轉。（圖／T1提供）
▲本場比賽21投10中、攻下25分的林秉聖，在受訪時表示，稱和庫薩斯之間的衝突，有激勵到自己和球隊，促使球隊完成逆轉。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺北報導

T1聯盟臺北台新戰神在主場迎戰高雄全家海神，此役戰局相當膠著，戰神靠著最後2分鐘成功的防守、創造快攻機會，最終以100:94拿下比賽。賽後本場比賽21投10中、攻下25分的林秉聖，在受訪時表示，稱和庫薩斯之間的衝突，有激勵到自己和球隊，促使球隊完成逆轉。而海神總教練喬伊斯則說，戰神洋將霍里斯-傑佛森有和球隊嗆聲沒人能守住自己，自己肯定對方的表現，但也記住這一刻，會在下一場討回來。

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此役首節海神主要分數集中在中鋒庫薩斯身上，他單節得到8分，而台新戰神則是靠著林秉聖單節10分，率隊取得30:23領先。但次節客隊做出調整，有效限制戰神發揮，同時史考特單節進帳8分、2助攻，帶領球隊打出29:19的反擊，半場打完52:49反超。

易籃再戰後，海神慢慢將分數拉開，末節開打後沒多久，戰神後衛林秉聖和海神中鋒庫薩斯發生衝突，兩人在嘴巴和身體上有一些交鋒，在這一段期間戰神打出9:0攻勢，將比數反超。

比賽很快進入最後2分鐘，海神靠史考特三分球將分數追平，但之後也是他的犯規，讓林秉聖站上罰球線，2罰1中讓戰神取得超前。接著史考特又發生失誤，讓傑佛森抄截得手、助攻林秉聖快攻得分。比賽最後44秒，史考特在次失誤，林秉聖再次得分，戰神也憑此將比賽拿下。

這一場攻下全隊最高25分的林秉聖賽後表示，與庫薩斯之間的衝突肯定有激勵自己和球隊，「不管是好的、還是壞的，我們之間有衝突，但不要因此而上頭，打太衝動。」

海神總教練喬伊斯：「我們輸了，不過我覺得球員發揮得還不錯，史考特還在融入團隊，他來之後有讓布銳克曼和他開會，學習怎麼樣去組織進攻，今天他也是幾乎快大三元的數據，整體狀態是有達到我們想要的程度，今天我們兩分球和三分球命中率都不錯，空間也很好，但失誤太多是落敗關鍵。」

喬伊斯對於對方球員的嗆聲，也做出回應，「霍里斯-傑佛森賽後嗆沒人守得住我，他今天打得很好，但我會把這個記在心裡。」

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