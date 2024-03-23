汪小菲大鬧豪宅「舉報徐熙媛用藥」！大S忍22小時　強硬發聲了

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汪小菲隨後澄清打臉前妻：「從來沒有動手打過妳。」還曬出具俊曄的物流包裹，控大S早在2021年就聯絡具俊曄，對此大S的刺青師傅出面澄清包裹是他寄的，「跟Koo（具俊曄）認識很久怎麼了嗎？東西是兄托我買的，去S家中刺青認識了William（汪小菲司機）後托他寄送，這樣有問題嗎？」
至於汪小菲跑到大S豪宅硬闖，據張蘭的說法，是大S的人馬去學校把保母小楊阿姨推倒，把家人搶上車，汪小菲上門才去要家人，不過大S經紀人反駁：「S家門口隨時都有記者蹲點，也都知道司機車牌號碼，他們說徐家1家6口衝去汪小菲租屋處打架搶人這話合理嗎？不會馬上被拍嗎？」對於大S濫用藥物的說法，更是透過律師信自清，強調驗毛、驗尿都無不法結果。
知名主持人于美人感嘆：「只走花路，就是想要祝福自己以後都很順利、只發生好的事。善良真誠的女孩，請收下我的祝福！淚水不會白流，勇敢踏上屬於妳自己的花路吧！花若盛開，蝴蝶自來、人若精彩，天自安排！誠摯祝福。」一番話讓大S感到溫暖，轉發寫下：「走在花路上，想像自己是美人。」
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