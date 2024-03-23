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汪小菲大鬧豪宅「舉報徐熙媛用藥」！大S忍22小時　強硬發聲了

▲大S在汪小菲婚禮紀念日隔天寫下「走在花路上，想像自己是美人」，懶理前夫大鬧豪宅。（圖／翻攝大S微博）
▲大S在汪小菲婚禮紀念日隔天寫下「走在花路上，想像自己是美人」，懶理前夫大鬧豪宅。（圖／翻攝大S微博）

記者羅凌筠／綜合報導

中國大陸富商汪小菲在三亞婚禮紀念日3月22日，跑到前妻大S（徐熙媛）豪宅大鬧，出動警車到場維持秩序，汪小菲口齒含糊地跑到警局，實名舉報大S長期濫用藥物，不過沒有完成筆錄就閃人，變成一齣令人錯愕的鬧劇，大S今（23）日打破沉默發聲：「走在花路上，想像自己是美人。」懶理前夫崩壞的行為。

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大S日前開戰汪小菲，抖出汪小菲在大S懷孕期間家暴、婚內出軌張穎穎等內幕，「10年婚姻2死1重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲舉報大S濫用藥物，但受訪時口齒不清。（圖／記者陳明中攝）
汪小菲隨後澄清打臉前妻：「從來沒有動手打過妳。」還曬出具俊曄的物流包裹，控大S早在2021年就聯絡具俊曄，對此大S的刺青師傅出面澄清包裹是他寄的，「跟Koo（具俊曄）認識很久怎麼了嗎？東西是兄托我買的，去S家中刺青認識了William（汪小菲司機）後托他寄送，這樣有問題嗎？」

▲張穎穎在大S發表聲明後曬出泰山遊玩照，表示女人都不容易，自己不會被打倒。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲大S實錘張穎穎就是汪小菲的小三。（圖／翻攝張穎穎抖音）
至於汪小菲跑到大S豪宅硬闖，據張蘭的說法，是大S的人馬去學校把保母小楊阿姨推倒，把家人搶上車，汪小菲上門才去要家人，不過大S經紀人反駁：「S家門口隨時都有記者蹲點，也都知道司機車牌號碼，他們說徐家1家6口衝去汪小菲租屋處打架搶人這話合理嗎？不會馬上被拍嗎？」對於大S濫用藥物的說法，更是透過律師信自清，強調驗毛、驗尿都無不法結果。

▲大S回應于美人的祝福「想像自己是美人」。（圖／翻攝大S臉書）
▲大S回應于美人的祝福「想像自己是美人」。（圖／翻攝大S臉書）
知名主持人于美人感嘆：「只走花路，就是想要祝福自己以後都很順利、只發生好的事。善良真誠的女孩，請收下我的祝福！淚水不會白流，勇敢踏上屬於妳自己的花路吧！花若盛開，蝴蝶自來、人若精彩，天自安排！誠摯祝福。」一番話讓大S感到溫暖，轉發寫下：「走在花路上，想像自己是美人。」

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