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水原一平身敗名裂！還被傳「造假學歷」　大學校方稱無就讀紀錄

▲美國媒體《NBC》指出，加州大學河濱分校的發言人表示，沒有水原一平在此就讀之紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體《NBC》指出，加州大學河濱分校的發言人表示，沒有水原一平在此就讀之紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平的翻譯水原一平被爆出涉賭風波，也被指控竊取大谷翔平帳戶資金，身敗名裂。最近水原一平又被爆出可能學歷造假一事，雖然紀錄顯示他就讀於加州大學河濱分校，但美國媒體《NBC》指出，該大學的發言人表示，沒有水原一平在此就讀之紀錄。

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水原一平出生於日本，20世紀90年代初移居美國。根據報導水原曾就讀於加州大學河濱分校，但該大學的發言人表示，並沒有這位日籍翻譯在此就讀的紀錄。

鑽石吧高中網站指出，水原一平先前曾為波士頓紅襪隊工作，為岡島秀樹擔任翻譯，岡島英樹的美國職棒大聯盟職業生涯是在2007年至2011 年間。之後水原離開波士頓後，回到日本為日本職業北海道日本火腿鬥士隊擔任翻譯，並在那裡認識了大谷。 大谷是在2013年加入火腿隊擔任新人。

隨著大谷的事業不斷發展，水原一平的知名度也跟著水漲船高。 這位專業翻譯員的Instagram帳戶有42萬粉絲，主要都是他和大谷祥平的照片和影片。前洛杉磯天使隊總教練Joe Maddon曾在2021年形容大谷翔平和水原一平的關係就像「花生醬和果凍」一樣總是黏在一起。

大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下了一份為期10年、總價7億美元的合約時，水原也被續聘為這位棒球明星擔任翻譯。根據ESPN報導，水原告訴媒體，他年薪大約在30萬至50萬美元之間。

如今爆出涉賭醜聞，水原一平的風評急轉直下，還可能連累大谷翔平。NBC還指出，去年一段時間，水原一平曾在未經大谷參與或授權的情況下，從大谷的帳戶中進行匯款。

水原一平生平

水原一平出生在日本北海道，小時候就隨身為廚師的父親移居美國，並在加州的高中和大學畢業。2012年，他受邀擔任洋基隊春訓球員投手岡島秀樹的翻譯。

隔年，也就是2013年，水原一平成為日本職業棒球隊日本火腿隊的一員，負責外籍球員的翻譯工作，也是在這個時候，他成為了大谷翔平的「朋友」，大谷在同年以狀元身份加入火腿隊。

2018年，水原一平隨大谷前往美國，並成為他的專屬翻譯。雖然沒有打棒球的經驗，但他曾經在練習時和大谷翔平傳接球，兩人在異國打拚，私底下的友誼也越來越好。

2021 年，大谷翔平獲得MVP，而他也被天使棒球隊授予「最有價值的口譯員獎」。

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