特斯拉Model S「10年開199萬公里」！續創世界記錄　車主嗨曝秘訣

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德國車主吉米恩（Hansjörg Gemmingen）職業為計程車駕駛，他在2014年時，將原先的初代 Tesla Roadster賣掉，購入二手的 Model S P85，隨後展開Uber人生，也因為工作性質的緣故，讓他的愛車累積里程的速度，比起一般人要快上許多。
吉米恩就這樣持續開著這輛Model S，並在2019年11月28日時，累積里程達到100萬公里，耗時約5年完成創舉，中間換過1次電池組，多次更換驅動電機，而此時吉米恩也萌生將里程持續堆高的想法，就這樣繼續開著紅色愛車載客。
去年12月14日，吉米恩的紅色Model S已經突破190萬公里，讓他開心為自己的車子換上新塗裝，而到了昨（22）日，這輛車已經開破199萬公里，短短10年間累積了如此驚人的里程數，也讓許多電車車主將其視為標竿，吉米恩也表示，期待200萬公里達成的那一天。
Model S「10年開199萬公里」！車主不藏私曝秘訣
吉米恩（Hansjörg Gemmingen）在2022年6月份，就曾分享完整的車輛維修紀錄，當時他表示驅動電機已經更換超過8個以上，甚至還有跑不到10萬公里就壞掉的經歷發生過。
而吉米恩對於充電也有獨到見解，他在特斯拉超級充電站，都沒有將車子的電池充飽過，都讓電池維持在85%左右，這能讓電池組一直保持最佳狀態，容量不會太快衰退，藉此減少電池組更換的頻率。
不只特斯拉！豐田休旅車開160萬公里原廠也訝異
不只電車能創造累積里程紀錄！一位美國佛州車主米勒（Mark Miller）在2006年時入手Toyota Highlander，並在17年間將愛車的累積里程開超過160萬公里，此消息讓當地豐田經銷商都感到訝異。
不過在2022年9月份時，美國佛州遭遇伊恩颶風重創，讓米勒的愛車也遭殃受損，經銷商得知後，也立刻送給米勒要價4萬3千美元(約新台幣131萬)的全新Highlander Hybrid車款，讓他又驚又喜。而經銷商獲得行駛超過160萬公里的老車，也對其研究價值感到相當高度的興趣。