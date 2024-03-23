拋開福原愛！江宏傑揭「官司談判時間軸」 突放話露屁股沒問題
江宏傑與福原愛的世紀交鋒已經於日前宣告完結翻篇，雙方已達成和解，事件終於落幕。江宏傑今（23）日出席活動，滿面春風，看起來對官司完結與結果都算滿意。受訪時談到與福原愛協商多久才有共識，江宏傑維持一慣低調的作風，簡短回應：「大家應該都知道。」
記者吳雨婕／綜合報導
江宏傑與福原愛對決終於在3月15日得出結果，當時江宏傑第一時間就透過所屬的經紀公司晴空鳥發出聲明，提到：「謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」今天出席活動，再度被問起與福原愛的官司，雙方花了多少時間才有共識，他低調回應：「相關的時間點大家應該都知道。」
江宏傑於去年11月就傳出加入經紀公司晴空鳥，直到這個月4日才正式官宣，被問到未來的工作規畫，江宏傑透露公司沒有要求要做什麼，反而是自己逼自己居多，「想多嘗試不一樣的東西，把自己工作排比較滿，因為對運動員來說就是不能停在原地。」之後會參與綜藝節目外，也會在電影客串出演，不排斥往戲劇發展，更發話在尺度上沒有限制，至於能不能「露屁股」？江宏傑大方的說：「如果我練好的話，當然沒問題。」
江宏傑與福原愛的官司纏鬥8個月，直到日前雙方才達成和解，而讓福原愛一改強勢態度放軟的關鍵，是因為江宏傑方面向日本法院提出強制執行，福原愛不服命令，強勢前往大陸，讓江宏傑方面只能提出刑事告訴，福原愛得面臨坐牢，刑期可能高達2年至20年，最終才選擇和解，而在和解過程中，她也承認前往大陸一事的確做錯了。如今兩人終於一別兩寬，各自都有生活忙碌，已經是最好的結果。
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